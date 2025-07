Santos não vence o Flamengo na Vila Belmiro há seis anos

O Santos tem nesta quarta-feira (16), às 20h, na Vila Belmiro, uma oportunidade para encerrar um incômodo jejum que já dura seis anos. Afinal, o Peixe encara o Flamengo em um confronto que, historicamente, carrega rivalidade, tensão e grandes histórias. Mas o time carrega o peso de uma escrita de seis anos.

A última vez que o Santos venceu o Flamengo em casa foi na rodada final do Brasileirão de 2019. Comandado por Jorge Sampaoli, o time não tomou conhecimento do então campeão brasileiro e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Marinho, Eduardo Sasha e Carlos Sánchez (dois). A atuação foi considerada uma das melhores daquele ano, coroando a campanha santista com o vice-campeonato e encerrando a impressionante sequência invicta de 28 partidas do rival carioca.

Desde então, o que se viu na Vila foram episódios dolorosos para o torcedor santista. Além disso, cenários repetidos como encontros com a “lei do ex”, protagonizada por Gabigol, que hoje defende o Cruzeiro, mas se tornou figura frequente em embates contra o Peixe.

Sequência amarga na Vila Belmiro

Em 2020, na 6ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu por 1 a 0 com gol de Gabigol, que celebrava aniversário naquele dia. O jogo foi marcado por polêmica. Afinal, o Santos teve dois gols anulados ainda no primeiro tempo, com Marinho e Raniel. As decisões do VAR causaram revolta, e dirigentes santistas chegaram a invadir o gramado no intervalo para protestar contra a arbitragem.

No ano seguinte, um dos capítulos mais traumáticos. O Flamengo goleou por 4 a 0 na 18ª rodada. Gabigol brilhou com três gols, e Andreas Pereira completou o placar. Após a partida, o técnico da época, Fernando Diniz, tentou minimizar o resultado, destacando que erros pontuais e um pênalti questionável influenciaram no desfecho. A declaração, no entanto, não agradou à torcida.

Em 2022, a derrota foi por 2 a 1, com gols de Pedro e Gabigol, que saiu do banco para decidir. Vinícius Zanocelo marcou para o Santos. A pressão sobre o técnico Fabián Bustos aumentou, e ele acabou demitido logo após a eliminação na Sul-Americana, na rodada seguinte.

Já em 2023, o encontro acabou sendo marcado por um clima tenso. Afinal, a partida, válida pela 12ª rodada, acabou sendo disputada com portões fechados na Vila Belmiro, como punição pela violência da torcida na rodada anterior. Sem o apoio da arquibancada e comandado por Claudiomiro de forma interina, o Santos perdeu por 3 a 2. Mendoza e Rodrigo Fernández fizeram os gols do Peixe, enquanto Everton Ribeiro, Cebolinha e Pulgar balançaram as redes para o Flamengo.

Expectativa e pressão no Santos

O atual momento do Santos é novamente delicado, flertando com a zona de rebaixamento. O reencontro com o Flamengo na Vila Belmiro, palco de grandes capítulos da história do clube, representa mais do que um simples duelo pela tabela. É uma chance de recuperação, afirmação e resgate da confiança diante da torcida. Para isso, será preciso superar o histórico recente negativo e conter a força do atual líder do Brasileirão.

