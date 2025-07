São Paulo anuncia 30 mil ingressos vendidos para o Majestoso

O São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (16), a venda antecipada de mais de 30 mil ingressos para o clássico com o Corinthians, sábado (19), às 21h, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes estão disponíveis exclusivamente pelo site spfcticket.com.br e a expectativa é de mais uma grande presença da torcida são-paulina no estádio.

A promessa de casa cheia se repete, como já ocorreu no primeiro Majestoso do ano, disputado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, mais de 54 mil torcedores empurraram o Tricolor no Morumbis. A equipe, na época comandada por Luis Zubeldía, venceu o rival por 3 a 1.

Apesar do apoio nas arquibancadas, o time comandado por Hernán Crespo vive um momento instável na competição. Ocupando a 15ª colocação com 12 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, o São Paulo precisa reagir para afastar a ameaça do Z-4 e ganhar fôlego no Campeonato Brasileiro.

Campanha irregular, mas força no Morumbis

O desempenho do Tricolor em casa tem sido o ponto de sustentação da campanha até aqui. Nove dos 12 pontos conquistados vieram jogando no Morumbis, com duas vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe demonstra solidez diante de sua torcida, mas o rendimento fora de casa preocupa. Afinal, são três empates e três derrotas, sem nenhuma vitória longe de seus domínios.

A partida contra o Corinthians, além da rivalidade histórica, ganha contornos decisivos pela necessidade de recuperação no campeonato. O clássico pode representar não apenas uma vitória importante em termos emocionais, mas também um respiro na tabela . Assim, a missão de Hernán Crespo é clara: transformar apoio em resultado e, sobretudo, reconquistar confiança.

