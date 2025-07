John Kennedy celebra reapresentação no Fluminense: ‘Ansioso para reencontrar a torcida’

Depois de desembarcar no Rio de Janeiro, John Kennedy se reapresentou ao Fluminense, na manhã desta quarta-feira (16), no CT Carlos Castilho. Assim, o atacante é o segundo reforço do Tricolor para a sequência da temporada, visto que estava emprestado ao Pachuca e disputou o Mundial da Fifa pelo clube mexicano.

“Muito feliz por estar de volta. É um momento muito especial para mim, depois de um tempo fora vivendo uma experiência nova. Espero poder contribuir. Estou muito ansioso para entrar em campo novamente com a camisa do Fluminense e reencontrar a torcida”, disse ao site oficial do clube carioca.

Jogadores e funcionários receberam o atacante com carinho, ao relembrar sua vitoriosa passagem, com o gol do título da Libertadores de 2023. Neste primeiro momento, o atleta realizou testes na fisiologia e fez atividades na academia sob a supervisão da equipe de preparação física.

“Foi um reencontro muito bom, todo mundo muito receptivo. Esse grupo dispensa comentários. Todos que chegam falam bem e se sentem bem aqui. Só tenho que agradecer o carinho de todos”, concluiu.

Além disso, John Kennedy participou dos bicampeonatos do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023 e da Recopa Sul-Americana em 2024. Por fim, ele soma 112 partidas e 21 gols pelo clube de Laranjeiras.