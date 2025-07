Novo patrocinador do Santos, Neymar coleciona investimentos em volta ao Brasil

Novo patrocinador do Santos com marca de bebida, Neymar coleciona investimentos em volta ao Brasil - (crédito: Divulgação / Santos FC)

Neymar, camisa 10 do Santos, segue colecionando investimentos fora de campo. Desde que voltou ao Brasil, o jogador tem pelo menos três negócios certos. Além disso, também se tornou embaixador de uma empresa alimentícia.

Assim, a nova marca de bebida do camisa 10 do Santos, Pley by Ney, se tornou a nova patrocinadora do Peixe. Aliás, os jogadores vão utilizar a partir desta quarta-feira (16), na partida contra o Flamengo, o novo patrocínio no meião e na faixa de capitão do uniforme do Santos.

Em parceria com a Tial, Fun Brands e NR Sports, a linha reúne bebidas mistas de frutas com água de coco e com baixo teor calórico. O projeto busca dialogar com consumidores que valorizam bem-estar, praticidade e um estilo de vida ativo, especialmente os ligados a práticas esportivas e à cultura jovem conectada ao digital.

Em pouco mais de cinco meses no país, Neymar também investiu em outras áreas. Além de bebidas, portanto, o jogador também cocriou o Next10, comprou a rede de academias Ironberg e se tornou embaixador da Canção.

Next10 de Neymar Jr.

A Next10 é uma marca de suplemento alimentar. Aliás, em fevereiro, a marca firmou uma parceria estratégica com o Mercado Livre. Ou seja, a plataforma é um canal oficial de comercialização de seu portfólio.

O produto mais procurado é a credita. No entanto, a empresa possui multivitamínicos kids, barras de proteína e shot matinal, visando atender às necessidades de atletas e entusiastas do esporte de quaisquer idades. Os preços variam de acordo com o produto. Uma barra de proteína custa R$ 6,69 em consumo único ou R$ 79,90 na caixa com 12 unidades – em valor promocional de pré-lançamento. A creatina em sachê saiu de R$ 139,90 para R$ 99,90, já no pote está à venda por R$ 69,90.

Ironberg

No início do ano, Neymar se tornou sócio da Ironberg, uma rede de academias de musculação, conhecida por ser frequentada por atletas de alto rendimento e fisiculturistas. A rede de academias possui unidades em São Paulo, Barueri, Florianópolis, Santos, Maringá, São Caetano e Fortaleza.

Neymar como embaixador

Além dos negócios, o camisa 10 do Santos também se tornou embaixador da ‘Canção’, empresa especializada em alimentos congelados e resfriados, com vigência por dois anos. Conhecida entre os santistas, a marca estampa a omoplata do uniforme do Santos desde janeiro do ano passado.

