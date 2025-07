Remo x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Remo e Novorizontino entram em campo nesta quinta-feira (17), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Os dois times brigam pelo acesso à elite nacional.

Onde assistir

A ESPN e a RedeTV transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Remo

Com 25 pontos, o Remo ocupa a quinta colocação e depende apenas de si para entrar no G4. Sob o comando do português António Oliveira, o time chega com algumas dúvidas, principalmente no meio-campo, onde Régis e Janderson disputam uma vaga, e no ataque, entre Marrony e Maxwell. A principal esperança de gols é o atacante Adailton. A torcida promete lotar o Mangueirão e empurrar o time rumo à vitória.

Como chega o Novorizontino

O time soma 30 pontos em 16 rodadas, mas vive um momento de oscilação: nos últimos cinco jogos, venceu dois, empatou dois e perdeu um. Apesar disso, ocupa a terceira colocação e tem cinco pontos de vantagem sobre o Remo, o primeiro fora do G4. Comandado por Umberto Louzer, o Novorizontino aposta em Bruno José e Robson no ataque para tentar conquistar três pontos fora de casa.

Campeonato Brasileiro Série B – 16ª rodada

Data-Hora: 17/7/2025 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Mangueirão – Belém do Pará

Onde assistir: ESPN e Rede TV

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio; Cantillo, Pedro Castro e Jáderson; Janderson (Régis), Marrony (Maxwell) e Adailton.

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Patrick, Dantas e Fábio Matheus; Jean Irmer, Marlon e Matheus Frizzo; Léo Natel, Bruno José e Robson.

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

