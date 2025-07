Reinaldo projeta jogo contra o Palmeiras: ‘Já mostramos nossa capacidade’

O Mirassol retoma sua campanha no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (16/7), às 19h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e chega com moral e confiança renovadas após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Em meio ao bom início de campeonato, o Leão do interior paulista ocupa a décima colocação, com 17 pontos, e busca mais um resultado expressivo diante de um adversário considerado favorito ao título.

Quem lidera esse espírito de otimismo é o lateral-esquerdo Reinaldo, de 35 anos. Artilheiro da equipe na competição, com seis gols , ele também vive grande temporada com sete tentos e quatro assistências apenas em 2025. O experiente jogador reafirma a força do elenco e a confiança construída ao longo do ano, inclusive contra adversários de grande porte.

” Todos sabem que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do campeonato. Vai ser um jogo muito difícil, mas nós já mostramos a nossa capacidade contra grandes equipes este ano. Vamos para o jogo com essa confiança no trabalho que estamos realizando”, disse Reinaldo.

Além do momento pessoal positivo, o camisa 6 destaca a importância do período sem jogos. O tempo foi utilizado para fortalecer o grupo e integrar novos atletas. Além disso, o Leão vem de uma sequência sólida antes da pausa, e o lateral acredita que o time está pronto para manter o embalo.

“Esse período sem jogos foi muito importante para nós. Tivemos a chegada de novos jogadores e um ritmo forte de treinos para entrosar ainda mais o grupo. A nossa expectativa é retomar o embalo e conseguir seguir com o bom momento que vivíamos até a pausa”, completou.

