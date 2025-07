Jornalista ex-Cazé TV vira comentarista de canal esportivo da Globo

Comentarista passa a fazer parte do elenco de comentaristas do SporTV, canal esportivo do grupo Globo - (crédito: Foto: Reprodução / Globo)

A jornalista Belle Suárez, de 32 anos, passa a fazer parte da equipe de comentaristas do SporTV, canal esportivo do grupo Globo. A intenção é que a profissional de comunicação faça parte das atrações diárias da emissora e sua estreia ocorrerá já nesta quarta-feira (16).

A sua primeira aparição como contratada será no programa “Tá na Área”, às 16h45 (de Brasília), que antecederá o começo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Belle ganhou notoriedade no período em que atuou como comentarista na Cazé TV.

A comunicadora, aliás, somou algumas participações em atrações do SporTV, especialmente no “Redação”, comandado por Marcelo Barreto. Porém, a partir desse momento, assinou vínculo empregatício com o canal esportivo da Globo.

Belle deixou a Cazé TV no final do ano passado e passou a trabalhar na CBN e na Rádio Globo. A jornalista manifestou-se sobre a segunda rápida mudança recente em sua carreira e celebrou a ida para o canal esportivo da Globo.

“O frio na barriga é grande, mas a vontade de fazer dar certo também. É uma responsabilidade enorme que vem acompanhada de entusiasmo, animação e um pouco de nervosismo, o que é normal. Não chego aqui só por mim, mas também por todas as meninas e mulheres que sonharam com isso um dia. Estou feliz com essa nova jornada que se inicia, ciente que ela terá muitos desafios, mas empolgada para o que virá”, aponta a comunicadora.

Campanha de clubes com a Globo causa impacto na internet

Uma peça publicitária da Rede Globo foi veiculada no perfil de diversos clubes. Postagem mostra a frase “Agora é S.A.B.” ao lado do nome de times como Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Santos e Remo.

A Brahma em parceria com o aplicativo Zé Delivery promoveu a ação publicitária, que foi divulgada pela Globo também na edição do último domingo (13) do programa “Fantástico”.

