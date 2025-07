Como está o influenciador que ganhou R$ 500 mil com vitória do Chelsea no Mundial

Influenciador ganhou R$ 500 mil com vitória do Chelsea no Mundial - (crédito: Reprodução / Instagram)

Lucas Tylty, influenciador digital, ganhou R$500 mil após apostar no Chelsea na final do Mundial. Dias após a decisão, ele segue com seus investimentos. Inclusive vai ter um lançamento nesta quarta-feira (16) no seu canal no Youtube. Às 20h, ele vai soltar um vídeo com Alecsandro, ex-Vasco.

O influencer, torcedor declarado do Chelsea, teve uma felicidade em dose dupla no último domingo (13). Além de ver seu time vencendo o Paris Saint-Germain e conquistando o título do Mundial de Clubes, ele ficou R$ 500 mil mais rico.

Isso por conta de uma aposta esportiva. Tylty colocou R$ 20 mil em jogo quando a casa de aposta retornava uma odd 25, e assim faturou meio milhão de reais com a vitória dos Blues. Aliás, vale ressaltar que ele nunca escondeu o desejo de comprar a instituição em algum momento.

Caminho do Chelsea no Mundial

O Chelsea começou o Mundial no Grupo D, com Flamengo, Espérance e Los Angeles FC. Em três partidas, o clube inglês somou seis pontos, sendo duas vitórias e uma derrota, justamente para o Rubro-Negro.

Já nas oitavas de final, os Blues enfrentaram o Benfica. A classificação para as quartas de final aconteceu na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, as ingleses marcaram três gols no tempo adicional e saíram com a vaga.

Entre as oitavas e as quartas, o Chelsea anunciou um reforço importante: o atacante brasileiro João Pedro. Ele teve papel crucial na chegada da equipe à final do Mundial.

Para alcançar a semifinal, portanto, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1. João Pedro mostrou o cartão de visitas no segundo tempo. Ele não marcou gol, mas foi o suficiente para ser titular na partida contra o Fluminense e se destacar: foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 0, que garantiu a vaga do clube inglês na final do Mundial.

Na decisão, o Chelsea enfrentou o Paris Saint-Germain, considerado favorito no confronto. No entanto, o clube inglês surpreendeu e venceu por 3 a 0, com dois gols de Palmer e um de João Pedro.

