Yamal assume a camisa 10 do Barcelona e acerta renovação de contrato até 2031

O craque Yamal assumiu a camisa 10 do Barcelona nesta quarta-feira (16) e renovou contrato com o clube até o fim da temporada de 2031. A cerimônia foi transmitida pelos canais oficiais do clube catalão.

Ao lado do presidente Joan Laporta, Yamal posou com a nova camisa e falou sobre a realização de um sonho ao herdar um número tão simbólico na história do Barcelona. Ele disse que espera seguir conquistando títulos. O jogador chegou para o evento acompanhado da avó e de outros familiares.

“É um sonho desde pequeno. Tanto eu quanto minha família estamos muito felizes. O Barcelona é minha vida, é minha casa. Estou aqui desde os sete anos. Para todos os garotos da base, é um sonho chegar ao time principal, e eu estou realizando. Quero vencer, aproveitar e continuar ganhando, porque ainda sou jovem. Tenho muita vontade de jogar no novo Camp Nou”, disse Yamal.

“Messi fez o caminho dele e eu farei o meu. Agora o número passa do Ansu para o Lamine. Vou trabalhar duro, dar o meu melhor e fazer todos os culés — os que vão ao estádio e os que assistem de casa — felizes”, afirmou sobre o peso da camisa 10.

Yamal pelo Barcelona

Antes de Yamal, o número 10 pertencia a Ansu Fati, que deixou o Barcelona para atuar no Monaco, da França. Pela equipe principal, o jovem já disputou 106 partidas, marcou 25 gols e deu 28 assistências. No currículo, soma dois títulos de LaLiga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

