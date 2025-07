Trio do Fluminense volta ao sub-20 para a reta final do Brasileirão da categoria

Crias de Xerém, os jovens Isaque, Riquelme Felipe e Wallace Davi tiveram oportunidades entre os profissionais do Fluminense nos últimos meses. Contudo, voltaram à base tricolor para a disputa da reta final do Brasileirão da categoria e também do título do Torneio OPG. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o trio estará entre os relacionados para o duelo com o Corinthians, em Moça Bonita, nesta quinta-feira, às 21h30, em jogo da penúltima rodada da fase de grupos do Brasileirão. Em seguida, o elenco decide o título do Torneio OPG diante do Botafogo, domingo, às 10h, no Nilton Santos.

Os três jogadores estiveram entre os inscritos para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, onde o Tricolor alcançou o histórico quarto lugar. Antes disso, fizeram parte da geração conhecida como “Esquadrilha 07”, em referência ao fato de “só ter avião” no time de jogadores nascidos em 2007.

Entre eles, Riquelme Felipe foi quem mais teve oportunidade entre os profissionais. No entanto, passou por dificuldades em virtude de uma lesão que o afastou dos gramados por mais de um mês. Ele teve, na ocasião, uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Isaque, por sua vez, também teve uma lesão neste período, que coincidiu com a chegada de Renato Gaúcho, algo que atrasou também a sua entrada no time. Na época, ele teve uma contusão grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito. Já o volante Wallace Davi, de 18 anos, ainda busca seu espaço em uma posição com muitas opções no elenco, neste momento.

