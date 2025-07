Modric detalha escola pelo Milan e alega não se contentar com mediocridade

O craque croata Modric, que defendeu o Real Madrid por 13 anos e se tornou um dos maiores vencedores da história do clube merengue, deixou a equipe ao fim da última temporada e assinou com o Milan, da Itália.

Ele justificou a escolha pelo clube italiano, mesmo após receber outras propostas. Modric revelou que nutre um sentimento antigo pelo Milan desde a infância e demonstrou o desejo de continuar competindo na elite do futebol europeu.

“Eu queria continuar na Europa e na elite do futebol. Tive outras ofertas, mas quando o Milan apareceu, ficou claro para mim. Eu queria isso desde o início. O Milan é um dos maiores clubes da Europa e não pode se contentar com mediocridade”, afirmou Modric.

Modric revela ídolo no Milan

Aos 40 anos, o croata assinou contrato por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais uma. No Real Madrid, teve poucos minutos em campo nas últimas temporadas, inclusive durante a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ele também revelou que seu ídolo de infância era o ex-meio-campista Zvonimir Boban, que defendeu o Milan entre 1991 e 2001.

“Desde criança, o Milan era meu time favorito por causa do meu ídolo Boban. Estou com muita fome de vencer aqui. Precisamos mirar os objetivos mais altos: conquistar títulos e competir contra os melhores times do mundo. Quero trazer essa minha fome por troféus, ajudar meus colegas de todas as formas, trabalhar duro e conquistar meu espaço na equipe”, concluiu o croata.

