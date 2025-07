Jornalista detona gestão de Pedrinho no Vasco: ‘?? chama vexame’

O jornalista Breiller Pires detonou a gestão do presidente Pedrinho, do Vasco, após a derrota da equipe por 4 a 0 para o Independiente del Valle na Sul-Americana. De acordo com o repórter no programa F360, na ESPN, o Cruzmaltino sob o comando do mandatário é ‘chama vexame’.

“O Vasco do Pedrinho, e eu não digo Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, é chama vexame. Porque o Vasco se transformou nisso. Um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente algo que ele tanto queria, é aquele 6×1 do Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado, E aí o tempo passa, ‘o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar’. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história, mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4×1 com o Puerto Cabello, na Venezuela. Ninguém discute intenção, caráter, mas até aqui o Pedrinho tem se mostrado um péssimo presidente”, disse.

Além disso, Breiller ressalta que a situação financeira do Vasco é complicada, mas que o presidente usa o que tem errado. Assim, ele afirmou que apenas um dos jogadores que chegaram na equipe surtiram efeito.

“O Vasco está numa situação financeira complicada, mas o dinheiro que tem, ele gasta mal. Olha os jogadores que o Pedrinho contratou, o único que vingou, que tem dado retorno técnico, é o Nuno Moreira”, afirma.

Breiller Pires, no F360, sobre o Vasco de Pedrinho. “O Vasco do Pedrinho é chama vexame.” ?????@SportsCenterBR pic.twitter.com/H1rqAU4Mum — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 16, 2025

Gestão de Pedrinho

Por fim, o jornalista lembrou o discurso de Pedrinho para assumir a presidência do Vasco e que, até o momento, ele não entregou nada do que prometeu.

“Um presidente que se vendeu com o discurso de um cara moderno, preparado, um cara que chegaria com ideias diferentes, que chegaria para trazer quem é Vasco, entrega isso daí, um futebol pífio, planejamento muito questionável, escolhas de prioridade, venda de mando de campo, gestão interna. A maneira como saiu capasso, o Felipe mandando o jogador embora, essa coisa de colocar amiguinho como o Felipe para tomar conta de pasta estratégica como a do futebol. Gente, é uma gestão das mais amadoras. Tudo de profissionalismo que ele prometeu não entregou nada até agora”, finalizou.

Vasco se complica na Sul-Americana

O Cruzmaltino entrou para o confronto contra o Independiente del Valle sem Philippe Coutinho, um dos principais nomes da equipe na temporada. Além disso, a equipe ficou com um jogador a menos logo aos 12 minutos, quando Lucas Piton foi expulso.

Apesar de estar em desvantagem numérica desde o início do confronto, o Vasco levou o primeiro gol, marcado por Mateo Carabajal, apenas nos acréscimos do primeiro tempo. No entanto, nos primeiros minutos da segunda etapa, os adversários marcaram dois gols seguidos, aos três e aos cinco minutos, com Patrik Mercado e Claudio Spinelli. No fim, Mercado marcou o quarto e ainda deu tempo de Léo Jardim defender um pênalti.

Dessa forma, o Cruzmaltino se complicou na competição, uma vez que precisa vencer por 4 a 0 em São Januário na próxima terça-feira (22), para forçar a decisão nos pênaltis. Apenas uma vitória por cinco gols de diferença classifica a equipe carioca direto.

