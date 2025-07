Sarri é internado às pressas em Roma após passar mal em treino da Lazio

O técnico da Lazio, Maurizio Sarri, de 66 anos, foi internado com urgência nesta quarta-feira (16), após passar mal logo depois de comandar o treino da manhã. De acordo com a imprensa italiana, o estado de saúde do treinador piorou de forma repentina.

Sarri está na clínica particular Villa Mafalda, em Roma. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que aconteceu, mas ele passará por novos exames nos próximos dias. A Lazio ainda não se pronunciou oficialmente.

A notícia gerou apreensão entre os torcedores, principalmente porque Sarri havia voltado recentemente ao comando da equipe. Ele assinou um contrato de dois anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Com uma carreira marcada por passagens por grandes clubes, Sarri é um dos técnicos mais respeitados da Itália. Foi campeão Italiano com a Juventus e venceu a Liga Europa com o Chelsea, em 2019. Seu estilo de jogo ofensivo e atenção aos detalhes táticos o tornaram uma referência no futebol europeu.

