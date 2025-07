Kaio Jorge pode quebrar tabu no Cruzeiro que dura desde o Brasileirão de 1971

Kaio Jorge pode quebrar um tabu no Cruzeiro que dura mais de 50 anos. Desde 1971, o clube mineiro não emplaca o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o atacante assumiu o topo dos goleadores com 11 gols no último domingo (13), após marcar um hat-trick no triunfo sobre o Grêmio por 4 a 1.

Em 1970, Tostão marcou 12 gols em 18 jogos e se sagrou artilheiro. Contudo, naquele ano, o Campeonato Brasileiro era chamado de Torneio Roberto Gomes Pedrosa. A partir de 1971, a competição passou o ter o nome que carrega até hoje.

Aliás, nem quando foi campeão brasileiro o Cruzeiro garantiu também o artilheiro. Afinal, na era dos pontos corridos, a Raposa faturou três títulos: 2003, 2013 e 2014. Ainda assim, nem com grandes times, conseguiu emplacar o goleador da competição.

Em 2003, primeiro ano da era dos pontos corridos, o Cruzeiro conquistou a Tríplice Coroa. O grande nome do Cabuloso foi o meia Alex, que marcou 23 gols em 39 jogos. Contudo, Dimba, na época defendendo o Goiás, fez 31.

Em 2013, Éderson, do Athletico-PR, terminou como artilheiro, com 21 gols. No ano seguinte, Fred, passando por Atlético-MG e Fluminense, fez 14.

Kaio Jorge tem 11 gols pelo Cruzeiro no Brasileirão

Na última rodada, Kaio Jorge assumiu a artilharia ao anotar um hat-trick no Grêmio e chegar a 11 gols. Assim, deixou para trás o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, que soma nove bolas na rede em 11 partidas.

Na próxima quinta-feira (17), Kaio Jorge e o Cruzeiro voltam a campo para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe mineira visita o Fluminense, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília). É mais uma chance para o atacante ampliar sua vantagem na artilharia da competição.

