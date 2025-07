Bucaramanga x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG volta a campo nesta quinta-feira (17) para enfrentar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio Américo Montanini. Não existe mais a lei do gol fora de casa.

Onde assistir

A ESPN transmite a partida ao vivo.

Como chega o Bucaramanga

Sem perder há dois meses, o time colombiano chega embalado para o confronto. Comandado por Leonel Álvarez, o Bucaramanga quase avançou em um grupo da Libertadores que teve Racing e Fortaleza. Terminou em terceiro lugar e garantiu vaga na Sul-Americana. Agora, enfrenta o Galo, que ficou em segundo no seu grupo e avançou aos playoffs. O atacante Luciano Pons é a principal esperança de gols.

LEIA MAIS: Atlético: Dudu será julgado por misoginia contra Leila Pereira antes de confronto contra Palmeiras

Como chega o Atlético

No Brasileirão, o Atlético perdeu para o Bahia no último sábado e caiu para a oitava colocação. Agora, muda o foco e busca a classificação fora de casa na Sul-Americana. Cuca deve escalar força máxima, com Dudu e Hulk no ataque. Atual vice-campeão da Libertadores, o Galo tenta conquistar pela primeira vez o título da outra grande competição continental.

BUCARAMANGA x ATLÉTICO

Jogo de ida dos play-offs da Sul-Americana

Data-Hora: 17/7/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Bucaramanga (COL)

Onde assistir: ESPN

BUCARAMANGA: Quintana; Bayron Duarte, Jeferson Mena, Carlos Henao e Freddy Hineztroza;Fabri Castro, Leonardo Flórez, Fabel Gil, Fabián Sambueza e Jhon Vásquez; Luciano Pons. Técnico: Leonel Álvarez

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Dudu; Rony e Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.