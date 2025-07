Brayan Medina acerta com o Tondela após interesse do Cruzeiro

Brayan Medina, zagueiro colombiano de 23 anos, era um dos alvos do Cruzeiro para reforçar a defesa, mas acabou acertando com o Tondela, de Portugal. O jogador já realizou exames médicos e está integrado ao elenco português. Ele, inclusive, já participou de treinamentos com o restante do grupo. O clube, no entanto, ainda não anunciou o jogador oficialmente.

A diretoria cruzeirense chegou a buscar informações sobre o defensor, que agradava à comissão técnica de Leonardo Jardim. Canhoto e com 1,90 metro de altura, Medina chamava a atenção pela imposição física e bom posicionamento.

O jogador pertencia ao América de Cali, onde tinha contrato até junho de 2026. De acordo com a imprensa colombiana, o valor da negociação gira em torno de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões). Ele também já passou por empréstimos ao Fortaleza e Atlético Huila, ambos da Colômbia, e disputou 40 partidas com a camisa do América, sem marcar gols ou dar assistências.

Sem Brayan Medina, o Cruzeiro segue no mercado em busca de um zagueiro. Atualmente, o elenco conta com Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Jonathas Jesus, Gamarra, Janderson e João Marcelo — os dois últimos em recuperação de lesão, e Gamarra com poucas chances com a comissão técnica.

