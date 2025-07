Gerson é recepcionado por Luiz Henrique e leva trote no Zenit

Gerson assinou contrato até 2030 com o Zenit, da Rússia - (crédito: Foto: Divulgação / Zenit)

Ex-Flamengo, Gerson já começou a se ambientar no Zenit, da Rússia. Nesta quarta-feira (16), o clube russo publicou algumas imagens dos primeiros trabalhos dele no novo clube. O Coringa teve recepção do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense e Botafogo.

Gerson também levou trote dos companheiros e participou da brincadeira conhecida como corredor polonês. Luiz Henrique, ex-Botafogo, aparece nas imagens cumprimentando o novo companheiro. O volante fez 256 partidas pelo Flamengo, com 19 gols. O jogador, aliás, era peça-chave do esquema do técnico Filipe Luís.

Com possível estreia de Gerson, o Zenit entra em campo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Russo.

Gerson conquistou 12 títulos pelo Flamengo

No total, Gerson conquistou 12 títulos pelo Flamengo: Libertadores (2019), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2024), Supercopa (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020) e Carioca (2020, 2021, 2024 e 2025).

O Coringa, aliás, deixou o Flamengo de forma conturbada. Afinal, as duas partes negociaram por um longo tempo a renovação de contrato. A pedido do staff do meia, a multa rescisória caiu de 200 para 25 milhões de euros, o que facilitou para o Zenit adquirir os direitos econômicos do jogador. Aliás, Gerson saiu sem uma grande despedida, enquanto o Rubro-Negro despediu-se de maneira fria.