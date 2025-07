Juventude anuncia contratação de Gabriel Veron, ex-Santos

Juventude anuncia a contratação do atacante Gabriel Veron - (crédito: Foto: Divulgação / Juventude)

O Juventude anunciou, nesta quarta-feira (16), a contratação do atacante Gabriel Veron. O jogador, de 22 anos, já está em Caxias do Sul há duas semanas e chega com contrato de empréstimo até o final da temporada. O jogador pertence ao Porto, de Portugal.

Veron estava emprestado ao Santos, mas teve o contrato rescindido pelo Peixe no início do mês e deveria retornar ao clube português. Apresentado em fevereiro, ele deixou o clube paulista após nove jogos e nenhum gol marcado. Além disso, ele acumulou atos de indisciplina. O atacante faltou a alguns treinos do clube, o último em maio, antes mesmo da pausa para o Mundial de Clubes, sem explicação. Assim, a direção optou por devolvê-lo ao Porto, que o repassou ao Juventude.

O técnico Cláudio Tencati, aliás, chegou a elogiar Gabriel Veron após a vitória por 2 a 0 sobre o Sport, na segunda-feira. Além disso, ele previu que o jogador de 22 anos deve estrear já na próxima partida no Brasileirão, domingo, em dura visita ao Cruzeiro.

Além de Gabriel Veron, o Juventude já anunciou outros nomes nesta janela: o volante Hudson, o meia Lucas Fernandes, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, e o atacante Rafael Bilu estão à disposição do técnico Cláudio Tencati para a sequência da temporada. O Jaconero segue no mercado. Agora, em busca de um goleiro experiente.

