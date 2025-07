Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Cruzeiro duelam, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Depois de uma campanha histórica no Mundial de Clubes, o Fluminense retoma a disputa do Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor terá pela frente um adversário embalado na competição e que tem a mesma pontuação do líder Flamengo: o Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim. O confronto ocorre, nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no reencontro com a torcida no Maracanã.

Dessa forma, o Tricolor tem um jogo a menos que os principais adversários do G6, tanto que caiu para a sétima colocação, com 20 pontos. A Raposa, por sua vez, tem 27, a mesma pontuação do líder, entretanto tem um jogo a mais que o Rubro-Negro na disputa.

Onde assistir

A partida desta quinta-feira (17) terá a transmissão dos canais Premiere (TV Fechada), da CazéTV (Youtube) e da Record (TV Aberta).

Como chega o Fluminense

Os comandados do técnico Renato Gaúcho querem aproveitar a sinergia com a torcida por causa da trajetória no Mundial para embalar de vez na temporada. Assim, a tendência é que Jhon Arias esteja entre os titulares, visto que tem treinado normalmente e a negociação com o Wolverhampton, da Inglaterra, se arrasta, no momento. Por outro lado, John Kennedy, que se reapresentou depois da passagem pelo Pachuca, do México, ainda não está inscrito.

Além disso, a curiosidade é saber como o comandante irá escalar a equipe. Na disputa do torneio da Fifa, ele variou esquemas de acordo com seus adversários e teve uma boa sequência de triunfos até parar no Chelsea, na semifinal. O comandante deve levar a campo um esquema semelhante à estreia diante do Borussia Dortmund. Por fim, o trio (Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi) não estará à disposição por causa da reta final do calendário do sub-20.

Como chega o Cruzeiro

Embalado pelas grandes atuações e o consistente desempenho de Kaio Jorge, a equipe mineira tenta seguir na busca pela liderança e se consolidar no G4. Nesse sentido, o time terá que quebrar um jejum de 17 anos sem vencer o adversário carioca no principal estádio do Rio de Janeiro, algo que não acontece desde 2008.

Em 2012, a Raposa venceu o Flu, que viria a se sagrar campeão brasileiro meses depois, por 2 a 0. Entretanto, foi no Nilton Santos, estádio do Botafogo. Por fim, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com o lateral-esquerdo Kaiki Bruno, que recebeu o terceiro amarelo. Ele deve promover, então, a entrada do garoto Kauã Prates, de apenas 16 anos, para o setor. Eduardo, por sua vez, volta a ficar à disposição.

FLUMINENSE x CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 17/07/2024, às 19h30 (horário de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Renê; Bernal, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio e Cano (Everaldo) Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Braúlio da Silva Machado (SC)

