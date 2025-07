Torcedores invadem CT do Sport com ameaças ao elenco; Clube repudia

Torcedores do Sport invadem CT nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

Membros de uma organizada do Sport invadiram o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis para cobrar os jogadores e comissão técnica. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), e as imagens viralizaram nas redes sociais. Nelas, as cobranças aparecem direcionados ao técnico Daniel Paulista, o zagueiro Chico e o meia Lucas Lima.

De acordo com nota do Sport, houve coação contra os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários. Em um vídeo, o atacante Pablo recebeu um tapa e um puxão. Um integrante chegou a ameaçar e dizer que “todos eles têm antecedente criminal”.

“Sobe a base, joga outro time… Mas vão embora porque vocês não estão representando a camisa do Maior do Nordeste, c*. Ó (sic) o que está acontecendo p*, a gente está aqui no feriado hoje, p*, a gente está todo mundo aqui porque ama essa instituição, p*, e vocês…” disse um torcedor antes de complementar.

“Uma pá de gente não quer colar porque quer meter a mão em vocês, p*. A diretoria, Yuri (Romão, presidente do clube) está sendo filha da p* também p*, mau planejamento do c*. Mas está chegando o dinheiro de vocês em dia, era para atrasar o dinheiro de vocês, p*. Era para atrasar, porque a torcida vive da vitória de vocês para poder a torcida estar em pé, porque o time não ajuda p* nenhuma”, continuou.

O Leão, aliás, amarga a lanterna do Brasileirão desde a segunda rodada. São nove derrotas nos últimos 12 jogos da Série A e um jejum de 15 partidas sem vitórias na temporada.

Versão da Polícia Militar

A Polícia Militar de Pernambuco informou que o ato se deu de forma “pacífica”, sem necessário uso da força ostensiva.

“A Polícia Militar informa que equipes da Corporação chegaram ao local de forma preventiva, antes da chegada dos integrantes de uma torcida organizada, com o objetivo de garantir a ordem pública e a segurança de todos os envolvidos. O ato transcorreu de forma pacífica, sem a necessidade de intervenção policial. Os integrantes da torcida organizada foram recebidos por representantes do clube, e não houve registro de ocorrências relevantes durante a manifestação”, comunicou.

Nota do Sport

“O Sport Club do Recife repudia veementemente a invasão ocorrida na tarde desta quarta-feira (16) ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, promovida por integrantes de torcidas organizadas. Durante o episódio, houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Clube — condutas absolutamente inaceitáveis.

O Clube informa que tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes.

O Sport ressalta que tinha conhecimento prévio da presença de torcedores na área externa do CT e havia se organizado para escutar suas reivindicações, com a participação de todos os membros do departamento de futebol.

