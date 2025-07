Fluminense x Corinthians, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Fluminense recebe o Corinthians, em Moça Bonita, nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela 18ª rodada. De um lado, o Tricolor ainda sonha com uma vaga entre os oito primeiros, enquanto do outro o Timão se afastou de vez da zona de rebaixamento e quer garantir a permanência.

Dessa forma, os Moleques de Xerém somam 23 pontos e ocupam, no momento, a 12ª colocação. São seis atrás do Vasco, atual oitavo, mas com um jogo a menos. A equipe paulista, por sua vez, tem 19 pontos, em 15º, quatro a mais que o Internacional, primeiro time presente no Z3.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (17) terá a transmissão do SporTV.

Como chega o Fluminense

O técnico Felipe Canavan terá novidades para a escalação do Tricolor. Afinal, Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi deixaram o elenco profissional para participar desta reta final e da decisão do Torneio OPG Sub-20, que será contra o Botafogo. Assim, o trio busca trazer experiência e qualidade para fazer a equipe ainda sonhar com uma vaga entre os oito primeiros.

Como chega o Corinthians

A principal dúvida do técnico Orlando Ribeiro é sobre presença de Fernando, que está no Departamento Médico. Por outro lado, Gustavo Baiano volta de suspensão e está à disposição. Nesse sentido, na rodada anterior, o Timãozinho sofreu um gol nos minutos finais do América-MG e confirmou a eliminação da competição. Todavia, o foco agora é se garantir matematicamente na elite do torneio para a próxima temporada.

Fluminense x Corinthians

18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: Moça Bonita, Bangu (RJ)

Data e hora: 17/07/2025, às 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE:.Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Wallace Davi, Fabinho e Isaque; Wesley Natã, Riquelme Felipe e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan

CORINTHIANS: Cadu; Gabriel Caipira, Fernando, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia e Dieguinho; Luiz Fernando, Kayke Dallaqua e Nicollas. Técnico: Orlando Ribeiro

Árbitro: Thiago da Silva Ludugerio (RJ)

Auxiliares: Júlio César Souza Gaudêncio (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.