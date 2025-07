Kerolin faz hat-trick na goleada do Brasil sobre a Bolívia pela Copa América

O Brasil não encontrou dificuldades para golear a Bolívia nesta quarta-feira, 16/7, em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo B da Copa América Feminina, no Equador. O triunfo por 6 a 0 no Estádio Gonzalo Ripalda, em Quito, foi muito mais convincente do que o magro 1 a 0 contra a Venezuela na estreia. Além dos gols, a Seleção finalizou várias vezes com perigo e mandou quatro na trave. Luany fez os dois primeiros gols. Mas quem arrasou foi Kerolin, que marcou três vezes. No último lance do jogo, Amanda Gutierres fechou o placar. Marta começou no banco (Arthur Elias fez várias alterações em relação à estreia) e entrou na etapa final, participando das jogadas de dois gols.

Com o resultado, o Brasil confirma seu favoritismo: soma seis pontos em dois jogos e caminha com tranquilidade rumo à semifinal. Mas a Bolívia levou a sua segunda goleada. Assim, está com zero.

Vale lembrar que esta edição da Copa América conta com dois grupos de cinco equipes. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a semifinal. O campeão e o vice garantem vaga nos Jogos Olímpicos de 2028. Já os times que terminarem em terceiro, quarto e quinto lugares disputarão os Jogos Pan-Americanos de 2027, no Peru. Porém, caso o Peru fique entre os cinco primeiros, o sexto colocado geral também se classificará para o Pan.

Brasil domina desde o início

A partida foi amplamente controlada pelo Brasil, que pouco foi ameaçado e criou diversas oportunidades, duas delas antes dos dois primeiros minutos. A Seleção abriu o placar aos 12, com Luany dominando uma bola chutada por Dudinha para a área e batendo sem chance para a goleira Erika Sánchez. Aos 31, Luany aproveitou o rebote da goleira, a driblou e bateu para o gol vazio, ampliando o placar. Pouco depois, Kerolin acertou a trave. Mas aos 38, Luany sofreu pênalti cometido por Salvatierra. Kerolin cobrou com categoria e fez 3 a 0, selando o placar ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo a Bolívia, já com uma zagueira na vaga de uma atacante, se fechou ainda mais. Contudo, o Brasil seguiu em cima, mandou mais duas bolas na trave e teve dois gols, de Ary Borges e Kerolin, anulados por impedimentos inexistentes (não há VAR nesta fase da competição). Contudo, na reta final, Marta entrou e foi quem deu o passe para Kerolin ampliar aos 34 e fez a joagda para Kerolin fazer 5 a 0. No último lance, Amanda Gutoerres fechou o placar em 6 a 0.

O fato negativo no segundo tempo foi a lesão no joelho de Fátima Dutra. Proavelmente tirar a lateral-esquerda da competição.

Próximos jogos

A terceira rodada do Grupo B será no sábado, mas o Brasil folga. Os jogos serão Venezuela x Bolíva e Colômbia x Paraguai. Assim, o Brasil jogará apenas na terça-feira contra o Paraguai.

BOLÍVIA 0x6 BRASIL

Copa América Feminina – Grupo B – 2ª rodada

Data-Hora: 16/7/2025

Local: Gonzalo Pozo Ripalda, Quito (EQU)

Gols: Luany, 12’/1ºT (1-0); Luany, 31’/1ºT (2-0); Kerolin, de pênalti, 38’/1ºT (3-0); Kerolin, 34’/2ºT (4-0); Kerolin, 38’/2ºT (5-0); Amanda Gutierres, 50’/2ºT (6-0)

BOLÍVIA: Érika Sánchez; Serrudo, Lucerito Bravo; Erika Salvatiera e Mendiola; Viveros (Alurralde, 31’/2ºT), Rivero, Carballo (Marlene Flores, 36’/2ºT) e Ana Rojas; Doerksen e Quiroz (Anabel Flores, 39’/1ºT). Técnico: Rosana Gómez

BRASIL: Camila; Fê Palermo (Amanda Gutierrez, 19’/2ºT), Tarciane, Kaká (Mariza, 19’/2ºT) e Fátima Dutra (Yasmin, 29’/2ºT); Ary Borges, Yayá e Gabi Portilho (Gio Garbelini, 19’2ºT); Kerolin, Dudinha (Marta, 19’/2ºT) e Luany. Técnico: Arthur Elias.

Árbitra: Roberta Echeverria (ARG)

Assistentes: Gisela Trucco (ARG) e Daiana Milone (ARG)

Cartões Amarelos: Flores, Angelina Rivero, Marlene Flores, Anabel Flores (BOL); Fê Palermo, Gabi Portilho (BRA)

Cartão Vermelho: Angelina Rivero (BOL, 45’/2ºT)

