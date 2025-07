Palmeiras bate Atlético-GO e assegura liderança do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras assegurou a primeira colocação da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (16), o time derrotou o Atlético-GO por 2 a 0 em Goiânia, pela 18ª rodada. Erick Belé e Riquelme Fillipi anotaram os gols no Estádio Pedro Ludovico.

Com o resultado, o Verdão chega a 42 pontos, três a mais do que o vice-líder o Red Bull Bragantino. A uma rodada do fim da fase classificatória, a equipe alviverde soma 13 vitórias contra 11 do rival e não pode mais ser alcançada neste critério de desempate.

Confira a classificação do Brasileiro Sub-20

Pela 19ª e última rodada, os comandados de Lucas Andrade terão pela frente o Fluminense. O jogo será na próxima quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri.

Nesta primeira fase do Brasileiro Sub-20, os 20 clubes se enfrentam em turno único. Os oito melhores na tabela avançam para as quartas, que ocorrerão em um único jogo, a exemplo das semifinais. Por outro lado, a decisão será em partidas de ida e volta.

Campeão em 2024, o Palmeiras defende, portanto, o título do Brasileiro Sub-20. As outras duas conquistas alviverdes ocorreram em 2018 e 2022.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.