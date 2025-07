Técnico faz paralelo entre Boca Juniors, Manchester City e La Bombonera

Na próxim sexta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), um dos compromissos que compõem a segunda rodada do Clausura, na Argentina, ocorre entre Boca Juniors e Unión de Santa Fe. Confronto esse, aliás, que deve marcar a reestreia de Leandro Paredes no time de La Boca. Seja na condição de titular ou, mais provavelmente, vindo do banco de reservas.

Por conta disso, o técnico do Unión, Leonardo Madelón, não hesitou em dizer que esse contexto tende a deixar o ambiente em La Bombonera mais tenso do que o habitual. Ao ponto, aliás, de fazer até mesmo o Manchester City, em um confronto hipotético, repensar seu clássico conceito de jogo:

“O Paredes deve estar lá. É bom que ele esteja lá, mas, se ele jogar, tentaremos reduzir seu ritmo e atrapalhá-lo, porque ele faz isso muito bem. Temos que ganhar na vontade e saber que somos fortes. Não sei se o Manchester City se arriscaria a sair tocando desde a defesa em La Bombonera.”

Diante dessa opinião, Madelón não fez questão de esconder que a ideia central de jogo deve se basear em solidez defensiva e saber aproveitar as possivelmente raras chances no ataque. Algo que ele tem experiência de sobra quando o assunto é enfrentar o Boca Juniors na Bombonera.

“Fui bem com o Gimnasia, o Rosario Central e o Unión, mas empatei e perdi muitas vezes também. Nos jogos que venci, tivemos concentração máxima, não ficamos recuados e marcamos quando tivemos a chance. O Boca, com a euforia da torcida, vai atacar e criar suas próprias chances”, concluiu.

