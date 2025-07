Fluminense encaminha venda de Arias para o Wolverhampton

Destaque do Fluminense, Arias vai jogar no Wolverhampton, da Inglaterra. - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense encaminhou a venda do colombiano para o Wolverhampton, da Inglaterra. A assinatura do contrato deve acontecer até o final de semana. O meia-atacante, assim, vai enfrentar o Cruzeiro nesta quinta-feira, em jogo que deve marcar a despedida dele. A informação inicial é do “ge”.

A venda chegará a 22 milhões de euros por 90% dos direitos do colombiano. O Tricolor manterá 10% dos direitos sobre uma venda futura. Dos 22 milhões de euros, o clube das Laranjeiras ficará com 16 milhões de euros (R$105 milhões). Do outro lado, o Patriotas, da Colômbia, ficará com 6 milhões de euros (R$ 38 milhões).

O clube colombiano, aliás, aceitou reduzir os 50% que tinha direito após uma exigência do Tricolor. Além disso, o contrato terá uma cláusula de preferência de compra do Fluminense em caso de retorno de Arias ao Brasil.

Com o acerto com o Wolverhampton, o Patriotas teve que abrir mão de parte dos direitos na operação de venda. O Fluminense ficará com cerca de 75% do montante dos 90% que estão sendo vendidos ao clube inglês. Assim, o Tricolor não terá que dividir os 10% que manterá.

Arias sempre manifestou o desejo de se transferir para o futebol inglês e enxerga como uma ótima oportunidade na carreira. Ele deixou claro durante a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, que sonha em atuar na Premier League.

Arias se consolidou no Fluminense

No passado, Jhon Arias vetou a chance de se transferir para a Rússia, Holanda e Turquia, enquanto a do Girona, o balançou. Contudo, ele seguiu no Fluminense e renovou até o meio de 2028. Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021. Após um início apagado, o colombiano se firmou como um dos principais jogadores da equipe e do futebol brasileiro. Ele foi peça importante na conquista da Libertadores e na Recopa Sul-Americana. Por fim, foi um dos destaques do time no Mundial de Clubes.

