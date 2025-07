São Paulo supera previsão financeira do semestre apesar de déficit de R$ 31,8 milhões

O São Paulo divulgou seu balanço financeiro do primeiro semestre de 2025 nesta quarta-feira (16). O clube, inicialmente, registrou um déficit de R$ 31,8 milhões no período. Apesar do resultado negativo, o número ficou abaixo do que era previsto. O orçamento do time, por exemplo, projetava um déficit de R$ 44 milhões. A diretoria, portanto, avalia o cenário com um otimismo bastante cauteloso.

O clube, de fato, vem de um ano financeiro muito difícil para suas contas. Em 2024, o São Paulo fechou com um déficit de quase R$ 288 milhões. Contudo, a projeção orçamentária para 2025 ainda é de superávit. A recente venda de Matheus Alves, de certo modo, ajudará muito nas contas futuras. A negociação, porém, só entrará no balanço do segundo semestre.

A transferência do meio-campista para o CSKA, da Rússia, foi um grande negócio. O valor total da venda do jogador foi de 6 milhões de euros. Isso representa aproximadamente R$ 37,9 milhões na cotação atual do mercado. O São Paulo, que detinha 85% dos direitos, ficará com cerca de R$ 32 milhões.

Diante do cenário financeiro desafiador, a diretoria tem tomado diversas medidas. O clube busca estancar sangramentos e, principalmente, diminuir os gastos. Uma das ações importantes, por exemplo, foi a criação de um fundo de investimentos. O objetivo com isso é levantar R$ 240 milhões para quitar dívidas mais urgentes.

O caminho do São Paulo, em resumo, é de clara recuperação financeira. O déficit menor que o previsto é visto como um sinal de evolução. Com a entrada de novas receitas e o controle de gastos, o clube segue confiante. A meta de fechar o ano no azul, enfim, continua sendo o grande objetivo da gestão.

