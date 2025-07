Facundo Torres diz que atuou fora de posição em empate do Palmeiras: ‘Fiz pelo time’

O atacante Facundo Torres foi o porta-voz da frustração do Palmeiras no Allianz Parque na noite desta quarta-feira (16). Após o empate em 1 a 1 com o Mirassol, o jogador lamentou o resultado. O uruguaio, autor do gol alviverde, revelou também ter atuado fora de sua posição de ofício. Ele fez isso, segundo o próprio, para ajudar a equipe. Apesar do esforço, contudo, o time saiu de campo sob as vaias da torcida.

A partida no Allianz Parque, aliás, marcava a volta do time ao Campeonato Brasileiro após o Mundial de Clubes da Fifa. No entanto, o Verdão não conseguiu uma boa atuação. Facundo Torres, inclusive, abriu o placar para o Palmeiras aos 9 minutos do segundo tempo. O gol, naquele momento, parecia que iria encaminhar uma vitória tranquila para o time da casa.

A alegria do gol, porém, não durou muito tempo na partida. O Mirassol buscou o empate e o placar final decepcionou o elenco alviverde. Sobre o sentimento, Torres foi sincero e admitiu a tristeza do grupo.

“Um pouco triste, a gente queria ganhar, acho que por um detalhe o jogo de hoje. Trabalhar para seguir melhorando para o seguinte jogo que espero que consigamos os três pontos”, disse o atacante.

Além da análise do resultado, o jogador uruguaio revelou um sacrifício pessoal. Ele explicou que o técnico Abel Ferreira precisou dele em outra função em campo. O atacante, então, aceitou atuar fora de sua zona de conforto para o bem do time.

“Me sinto mais confortável jogando pela direita. O time estava precisando de alguem que ajudasse pela esquerda e fiz esse trabalho”, concluiu Torres.

