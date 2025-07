Neymar decide, e Santos vence o Flamengo, que vê liderança ameaçada

Com Neymar decisivo, o Santos venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra teve mais a posse de bola, enquanto o Peixe teve cautela para sair nos contra-ataques. Em um deles, o camisa 10 conseguiu passar pelos marcadores adversários e anotar o único gol da partida aos 38 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança, com 27 pontos. Porém, pode perdê-la em caso de vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, na quinta-feira, no Maracanã. Do outro lado, o Santos segue próximo do Z4, na 14ª posição, com 14 pontos. Agora, os times voltam a campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Peixe enfrenta o Mirassol, às 18h30, no Maião. Já no domingo, o Rubro-Negro faz clássico contra o Fluminense, às 19h30, no Maracanã.

Chances para os dois lados

Santos e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na Vila Belmiro. O Rubro-Negro manteve a posse de bola e o controle do jogo, enquanto o Peixe buscou sair nos contra-ataques. Os donos da casa quase abriram o placar antes do primeiro minuto, com Barreal. Além disso, a equipe santista ainda fez Rossi trabalhar em finalização de Deivid Washington. Por sua vez, Neymar se movimentou bastante e chegou a atuar como falso 9 em algumas ocasiões. Já o Rubro-Negro buscava as jogadas pelas pontas, principalmente, com Bruno Henrique e Luiz Araújo. No entanto, sem conseguir finalizar com perigo. Na melhor oportunidade, Luiz Araújo cobrou falta na área e, Danilo cabeceou com perigo. Gabriel Brazão fez boa defesa.

Fla produz pouco, e Neymar é fatal para o Peixe

Na volta da segunda etapa, o Flamengo voltou melhor e dificultou a saída de bola do Santos. Logo aos dois minutos, Arrascaeta deu lindo passe para Plata. O camisa 50 tentou encobrir Brazão, que conseguiu fazer boa defesa. No entanto, a equipe não conseguiu persistir nas oportunidades. A segunda melhor chance aconteceu com De la Cruz, que entrou de maneira mais ofensiva, em cobrança de falta. Do outro lado, o Peixe seguiu buscando os contra-ataques para achar o gol. Neymar, aliás, teve as melhores oportunidades, mas parou em Rossi. O técnico Cléber Xavier acionou até mesmo o menino Robinho Jr para melhorar a dinâmica do ataque.

Com cautela e saindo nos contra-ataques, o Santos conseguiu marcar no fim com Neymar. Gabriel Bontempo abriu na esquerda para Guilherme, que encontrou Neymar na área. O camisa 10, assim, se livrou de Léo Pereira, de Varela e bateu cruzado para abrir o placar na Vila Belmiro. Foi, aliás, o quarto gol do craque desde o retorno ao Peixe.

SANTOS 1×0 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data: 16/7/2025 (quarta-feira)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público/Renda: 13.541 presentes / R$ 1.270.130,00

Gols: Neymar, 38’/2°T (1-0)

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael (Diego Pituca, 19’/2°T) e Neymar Jr.; Barreal (Robinho Jr, 19’/2°T), Deivid Washington (Gabriel Bontempo, 29’/2°T) e Guilherme (Willian Arão, 43’/2°T). Técnico: Cléber Xavier.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Léo Pereira; intervalo), Danilo e Varela; Jorginho, Allan (De la Cruz, 17’/2°T) e Arrascaeta (Juninho, 41/2°T); Luiz Araújo (Everton Cebolinha, 17’/2°T), Bruno Henrique (Wallace Yan, 33’/2°T) e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartão Amarelo: João Basso, Luan Peres (SAN), Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique (FLA)

