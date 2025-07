Filipe Luís afirma que ‘caso Pedro’ está encerrado no Flamengo

O técnico Filipe Luís voltou a falar sobre o “caso Pedro”. O atacante, afinal, não entrou na relação para as partidas contra o São Paulo e Santos pela postura nos treinamentos. O treinador criticou o atleta em coletiva de imprensa no último jogo contra o São Paulo e recebeu críticas em nota pelo próprio jogador no início desta semana. No entanto, Filipe Luís afirmou que a situação está encerrada após revés para o Peixe, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.

“O assunto do Pedro já está encerrado. Falei tudo que tinha que falar na coletiva e ele já se posicionou. É assunto encerrado. A única coisa que resta para nós dois é trabalhar e ajudar o Flamengo — disse Filipe, antes de complementar.

“Prefiro não opinar sobre isso. É um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles. Da minha parte técnica o que eu falei já está totalmente encerrado”, concluiu o treinador.

O caso do atacante Pedro

Pedro, afinal, ficou fora da partida contra o São Paulo (e também Santos) por decisão do técnico Filipe Luís. O desempenho abaixo nos treinos vinha incomodando a comissão técnica e os colegas. Assim, o atacante nem ficou no banco de reservas.

Além disso, um integrante do departamento de futebol disse que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros para vender Pedro. Assim, a situação gerou grande incômodo no jogador. Diante disso, o técnico Filipe Luís e alguns líderes do elenco prestaram solidariedade ao jogador, porém também houve pedido de mais dedicação e comprometimento de Pedro no dia a dia.

Por fim, Filipe Luís fez duras críticas à postura do atacante ao longo das atividades da última semana no Ninho do Urubu. O treinador afirmou que o comportamento “beirou o ridículo”. Depois disso, Pedro se manifestou e viu “tom desrespeitoso” do comandante.

