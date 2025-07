Talles Magno quebra jejum, dá vitória ao Corinthians e desabafa: ‘Alívio’

Talles Magno foi o grande herói da vitória do Corinthians nesta quarta-feira (16). O atacante marcou o único gol no triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão. O gol, aliás, quebrou um longo jejum de 151 dias do jogador sem balançar as redes. Após o jogo, ele falou sobre alívio e o “momento certo para todas as coisas”. A vitória, portanto, foi um desabafo pessoal e também coletivo.

A partida em Fortaleza foi bastante truncada e de poucas chances claras. O gol da vitória, no entanto, saiu apenas aos 25 minutos do segundo tempo. O substituto Carrillo fez uma grande jogada individual pela direita. Ele, então, cruzou para a área e encontrou Talles Magno, que tocou para o fundo da rede, garantindo o resultado.

O gol, de fato, teve um sabor muito especial para o atacante corintiano. Ele não marcava há mais de cinco meses, desde o Campeonato Paulista. Sobre o longo período sem gols, Talles Magno pregou a importância da paciência e do trabalho.

“Eu acho que existe momento certo para todas as coisas, a única coisa que não pode é deixar de trabalhar, porque uma hora ou outra a chave muda”, disse.

O jogador também falou sobre o sentimento do grupo após o apito final. Para ele, a vitória conquistada fora de casa traz um grande alívio para todo o elenco. Contudo, ele ressaltou que a equipe não pode baixar a guarda com o resultado.

“Vitória traz alívio, mas não para abaixar a cabeça. Alívio por saber que temos potencial para estar lá em cima, buscar mais vitórias e mais gols”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.