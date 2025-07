Roberto Assaf: Flamengo perde o rumo. Põe na conta de Filipe Luis

O Flamengo jogou o suficiente para perder por 1 a 0 para o Santos, gol de Neymar, pois sobrou a incompetência para criar, e principalmente para concluir, irritando o torcedor, que fica cansado de ver tanta trocação inútil, cujo resultado é inútil. Qualquer adversário que tenha um mínimo de coragem para ameaçar o Rubro-Negro sairá vencedor do confronto.

Filipe Luis escala, substitui e justifica mal, e seu fim, como técnico no clube, está próximo. Isso que se viu hoje é de chorar.

Flamengo e Santos fizeram um primeiro tempo de muito equilíbrio, e futebol razoável, mas de raras oportunidades. O time carioca tocava a bola em excesso, errando com freqüência no último passe, e o da casa procurava ditar ritmo forte, quando saía da defesa para ao ataque, o que também atrapalhava no momento de definir as jogadas. O Santos ganhou uma ótima chance no comecinho da partida, mas Barreal cabeceou fora, e o Flamengo conseguiu duas conclusões, com Plata e Danilo, para intervenções de Gabriel Brazão. Ficou nisso.

Plata teve o gol à disposição, mal a partida recomeçou, mas bateu em cima do goleiro. E embora o Flamengo tenha voltado para a etapa final com maior posse de bola, o estilo de jogo era o mesmo, logo, não acontecia nada, pois a equipe paulista mal passava da intermediária.

Neymar 1 a 0 no Flamengo

Aos 20 minutos, os técnicos mexeram, dois prá lá, dois prá cá, o que era esperança para ambos os lados. O Rubro-Negro diminuiu o ritmo, o Santos, até por obrigação, tentou ameaçar. Aos 32, Neymar apanhou uma sobra, e Rossi mandou para escanteio – na realidade, quase engoliu. Aos 39, Neymar recebeu na área, tirou Léo Pereira e Varela, e bateu sem chance para o goleiro: 1 a 0.

Resultado absolutamente normal diante de um duelo de adversários sem muitas soluções. E o Flamengo ia ganhar tudo este ano…

OBS: A opinião do colunista não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada 10

