Botafogo desperdiça chances e empata sem gols com Vitória

Botafogo empatou sem gols com o Vitória na estreia do técnico Davide Ancelotti - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Na estreia de Davide Ancelotti, o Botafogo deixou a desejar. O Alvinegro martelou e lutou até o fim, mas parou no goleiro Lucas Arcanjo e na trave duas vezes. Assim, empatou sem gols com o Vitória, nesta quarta-feira (16), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão, e perdeu a chance de encostar no G4.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 22 pontos e ocupa o sexto lugar. Contudo, ainda pode perder a posição e sair da zona de classificação da Libertadores em caso de triunfo do Fluminense. O Vitória, por sua vez, é o 17º colocado, com 12 pontos, e segue dentro da zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo no domingo (20), às 17h30 (de Brasília), contra o Sport, fora de casa.

Botafogo domina, mas Arcanjo faz milagres

No primeiro jogo sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo começou melhor. O Alvinegro teve mais volume, controlou as ações e criou três grandes chances de abrir o placar. Contudo, o goleiro Lucas Arcanjo fez grandes defesas e se tornou o grande personagem do primeiro tempo no Nilton Santos. O Vitória, por sua vez, sequer ameaçou a defesa alvinegra.

O Botafogo começou avassalador. Nos primeiros 20 minutos, criou três chances perigosas. Savarino tentou da entrada da área, mas Lucas Arcanjo salvou. Savarino, então, tentou dentro da área, mas também parou no goleiro. O Alvinegro, então, tentou pelo alto com Kaio, mas o camisa 1 fez outra grande defesa. Arthur Cabral até passou pelo goleiro, contudo, Edu salvou em cima da linha.

Botafogo luta, mas peca na eficiência

O panorama não mudou no segundo tempo. Assim, o jogo seguiu em ritmo de treino de ataque contra defesa. O Botafogo martelou, mas não era eficiente. O Alvinegro insistiu muito em cruzamentos para Arthur Cabral, que chegou a acertar uma bola na trave. Contudo, a bola se recusava a entrar. Assim, a demora para marcar um gol gerou um clima de tensão.

A ansiedade para marcar o primeiro gol fez o Botafogo cometer mais erros. Para a sorte do Alvinegro, o Vitória não sabia o que fazer com a bola. Então, Davide Ancelotti resolveu mudar. Cuiabano, Joaquín Correa, Santi Rodríguez e Nathan Fernandees entraram em campo, assim como Gregore, que se despediu do clube. Mas nada disso surtiu efeito e o zero permaneceu no placar.

BOTAFOGO 0 x 0 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data: 16/07/2025

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: –

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 16’/2ºT); Allan (Gregore, 16’/2ºT), Marlon Freitas, Savarino (Joaquín Correa, 25’/2ºT), Artur (Nathan Fernandes, 38’/2ºT) e Montoro (Santi Rodríguez, 25’/2ºT); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon; Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Ronald Lopes (Erick, 14’/2ºT), Matheuzinho (Rúben Rodrigues, 40’/2ºT) e Lucas Braga (Osvaldo, 14’/2ºT); Renato Kayzer (Renzo López, 15’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Márcia Bezerra Lopes (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Santi Rodríguez (BOT); Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Willian Oliveira e Erick (VIT)

