Abel Ferreira admite problema do Palmeiras no Brasileirão: ‘Calcanhar de Aquiles’

O técnico Abel Ferreira fez uma análise bastante honesta após o empate do Palmeiras. O time ficou no 1 a 1 com o Mirassol, em casa, nesta quarta-feira (16). O treinador, primeiramente, admitiu a má fase da equipe jogando em seu estádio. Ele, inclusive, classificou o desempenho no Allianz Parque como o grande problema do time. Segundo Abel, os pontos perdidos em casa são muitos e preocupam a comissão técnica.

A avaliação do comandante português foi dura com a atuação da equipe. Ele não poupou críticas ao desempenho coletivo no confronto.

“Tivemos um jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado. Não conseguimos colocar pressão no adversário, sobretudo aqui em casa. Sinceramente não posso fugir, foi um jogo mal jogado da nossa parte”, admitiu o treinador.

Abel Ferreira comenta vaias da torcida

O técnico também comentou sobre as vaias recebidas da torcida após o apito final. Abel Ferreira, contudo, se mostrou compreensivo com a frustração vinda das arquibancadas.

“Não fico chateado ou melindrado com o descontentamento do torcedor, porque ele quer jogar. Já falei de algumas soluções que precisamos ter para fazer gols”, disse.

O treinador, no entanto, prometeu buscar uma recuperação para a equipe. Ele ressaltou que o desempenho como visitante tem sido muito bom. O grande desafio, portanto, é corrigir o rumo dentro de seus domínios.

“É nosso calcanhar de Aquiles. Fora está muito bem, se não me engano é a que tem mais ponto fora, mas dentro de casa isso não pode acontecer”, explicou.

Por fim, Abel Ferreira garantiu que irá trabalhar para reverter o cenário. Ele afirmou que vai analisar os jogos e os jogadores. O objetivo é encontrar novas soluções para a equipe voltar a ser forte em casa.

“Vamos analisar os jogadores para voltar a fazer o que sempre fiz no Palmeiras: achar soluções, ao menos em casa, para melhorar”, concluiu.

