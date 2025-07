Filipe Luís reconhece superioridade do Santos e ‘falta de coragem’ do Flamengo

O Flamengo conheceu sua segunda derrota no Brasileirão ao sofrer um gol de Neymar na reta final de segundo tempo e viu o Santos vencer por 1 a 0, na Vila Belmiro. Após duelo nesta quarta-feira (16), o técnico Filipe Luís reconheceu a superioridade do adversário e a falta de ofensividade do rubro-negro.

“Sempre difícil (falar) depois de uma derrota. Primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez grande trabalho dentro do campo, tentou de todas as formas anular nossas vantagens ofensivas e conseguiu. Eles aproveitaram bastante os contra-ataques que tiveram e venceram o jogo. Agora, é continuar trabalhando. Único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo”, disse o treinador.

Filipe, aliás, também elogiou a organização defensiva do Peixe, mas não deixou de cobrar alternativas para seu time criar mais chances em jogos com esse cenário.

“Acabamos dominando e defendendo com a bola. Mas concordo que no terço final é onde faltou mais agressividade para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar cruzamentos, chutar de fora da área ou até mesmo o um contra um em um time que estava tão bem defensivamente, muito bem trabalhado pelo Cleber (Xavier). Tentei no primeiro tempo já trocar o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, porque o Luiz ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Mesmo assim, o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos, cruzamentos e nossas entradas na área.

Filipe Luís, sobre liderança ameaçada

O Flamengo segue na liderança do campeonato com 27 pontos. No entanto, o Cruzeiro pode passar adiante se empatar com o Fluminense no Maracanã nesta quinta. O próximo compromisso do Flamengo é no domingo, justamente contra o Tricolor, às 19h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.

“Olhamos os resultados que acontecem e vemos como estamos. A única coisa que está ao nosso alcance é fazer a nossa parte. Hoje, infelizmente, não fizemos. Achávamos que poderíamos conquistar pontos aqui dentro, mas sempre é difícil jogar na Vila. Um time tão bem treinado e com um jogador tão determinante como o Neymar. Nesses jogos, se entende que pode acontecer de perdermos ponto. Mas o campeonato é longo, temos que erguer o ânimo, porque temos um clássico domingo, contra um adversário que vem motivado pelo grande Mundial que fez, e nunca é fácil jogar contra o Fluminense”, concluiu o treinador.

