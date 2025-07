Grêmio é dominado na etapa final, perde para Alianza Lima e se complica na Sul-Americana

O Grêmio largou mal nos playoffs da Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (16), o time foi dominado no segundo tempo e perdeu por 2 a 0 para o Alianza Lima sem esboçar reação após sofrer os gols. Garcés e Carrilo balançaram a rede no Estádio Alejandro Villanueva, na capital peruana.

O duelo da volta será na próxima quarta (23) na Arena do Grêmio, e a equipe da casa vai precisar, portanto, vencer por três gols de diferença para avançar direto às oitavas do torneio. Um triunfo por dois de frente força a decisão nos pênaltis.

Primeiro tempo

As equipes fizeram uma primeira etapa com muito equilíbrio, inclusive na posse de bola. Assim, alternaram oportunidades. As principais investidas foram pelos lados de campo, mas as defesas levaram vantagem sobre os atacantes. André fez tentativa de pegar de surpresa o goleiro Viscarra em finalização de longa distância logo no minuto inicial, enquanto Castillo foi o responsável por levar mais perigo a Volpi, explorando o lado esquerdo tricolor. Aos 16′, o meia viu o goleiro gremista defender com o pé após superar a marcação de Igor Serrote.

Paolo Guerrero, em cabeceio, e Castillo, mais uma vez, tiveram outras chances de tirar o zero do placar. Serrote, posteriormente, se recuperou ao salvar de carrinho a pátria gaúcha. Alysson, aliás, poderia ter colocado os brasileiros em vantagem caso não tivesse chutado fraco após entrar em velocidade na área. Além disso, Edenilson obrigou Viscarra a fazer boa defesa na reta final da etapa.

Segundo tempo