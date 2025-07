Dorival Júnior celebra vitória, mas alerta Corinthians: ‘Aquém do que precisamos’

O técnico Dorival Júnior celebrou a importante vitória do Corinthians sobre o Ceará. O triunfo por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), foi o primeiro do time fora de casa no Brasileirão. Contudo, o treinador fez questão de manter os pés no chão. Ele alertou que, apesar do resultado, a situação ainda exige muita atenção.

A vitória, de fato, trouxe um grande alívio para o elenco corintiano. O time vinha de uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. Para o treinador, o resultado premia o esforço dos atletas.

“Foi realmente uma vitória importante, acredito que nos jogos anteriores também tivemos momentos importantes em que poderíamos ter definido. Acho que é um resultado que premia o trabalho que essa garotada vem fazendo”, declarou.

Apesar do resultado positivo, o técnico adotou um discurso bastante cauteloso. Ele fez questão de ressaltar que a vitória foi apenas um passo. O comandante, inclusive, cobrou uma evolução rápida para o restante da temporada:

“É apenas um bom resultado e nada além disso. Nossa pontuação está aquém do que precisamos e necessitamos.”

Dorival Júnior explica alterações

Dorival também comentou sobre suas decisões táticas para a partida. Ele explicou, por exemplo, a entrada do meia Carrillo apenas no segundo tempo.

“Tínhamos uma sinalização do departamento físico de que o melhor seria ele entrar na segunda etapa”, contou.

Ele também exaltou a jogada do gol de Talles Magno:

“O Magno fez o movimento que treinamos exaustivamente. Tivemos essa postura de sermos mais agressivos na frente e ele foi premiado.”

Por fim, o técnico projetou o futuro da equipe no campeonato. Ele espera que a vitória fora de casa devolva a confiança ao grupo. O objetivo, segundo ele, é buscar uma arrancada na competição:

“Vamos trabalhar para que, rapidamente, a gente encontre um novo caminho e, se Deus quiser, brigar pelas primeiras posições.”

