Cleber Xavier exalta Neymar e detalha a estratégia do Santos para vencer o Flamengo

O técnico Cleber Xavier comemorou muito a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo. Após o jogo desta quarta-feira (16), ele explicou a estratégia usada para superar o líder. O treinador, inclusive, revelou um plano de jogo focado em seu principal jogador.

“A ideia é aproveitar o contra-ataque, algum espaço, e ter uma situação que favorecesse usando o Ney, que voltou bem”, disse.

O comandante santista detalhou como seu time conseguiu anular o adversário. Ele explicou que a equipe se preparou para fechar os espaços internos. O plano, de fato, era não permitir que o Flamengo jogasse com conforto.

“Conseguimos fazer a pressão alta na saída do tiro de meta, não descer tanto, o Flamengo trabalha bem, mas soubemos fechar os espaços por dentro”, analisou.

Cleber Xavier celebra momento de Neymar

Além da parte tática, Cleber Xavier exaltou a figura de Neymar como líder. Ele destacou o empenho do camisa 10, que ajudou muito na marcação. Para o técnico, o craque é um exemplo para todo o elenco santista.

“Ele é exemplo para os outros. Não foi só um jogo físico, sem a bola ele correu muito, ajudou muito”, comentou o treinador.

O técnico também falou sobre a importância de vencer em casa. Ele ressaltou que o triunfo contra o líder do campeonato dá muita confiança ao grupo. O objetivo, segundo ele, é transformar o estádio em um verdadeiro alçapão.

“O mais importante foi vencer dentro de casa, fazer da Vila o nosso alçapão, começando com um jogo contra um grande adversário”, afirmou Xavier.

Por fim, Xavier elogiou a união de todo o seu grupo de jogadores. Ele se mostrou muito satisfeito com o ambiente de trabalho no clube. Para o comandante, a entrega de todos foi fundamental para a vitória.

“Estou satisfeito com meu grupo. Mesmo com uma fase ruim de criar situações e não vencer, eles continuaram trabalhando. É um grupo com muita qualidade”, concluiu.

