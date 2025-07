Davide Ancelotti lamenta tropeço em estreia: ‘Faltou sorte’

Na estreia de Davide Ancelotti, o Botafogo empatou sem gols com o Vitória. O Alvinegro lutou até o fim, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Ao todo, foram mais de 20 finalizações. Contudo, o goleiro Lucas Arcanjo teve uma atuação inspirada e ofuscou a estreia do treinador italiano. Apesar do resultado, o comandante elogiou a atuação do time.

“No futebol tem que marcar para ganhar. Não foi suficiente. Não tivemos sorte, mas temos que melhorar também. Fizemos o suficiente para ganhar hoje, mas nem sempre pode ser assim. É o futebol. Estamos frustrados, porque queremos sempre ganhar, mas temos que seguir. Amanhã é outro dia”, disse Davide Ancelotti.

O Botafogo começou bem. Nos primeiros 20 minutos, criou três chances perigosas, mas o goleiro Lucas Arcanjo defendeu todas. No fim do primeiro tempo, Arthur Cabral até passou pelo camisa 1. Contudo, Edu salvou em cima da linha. Já na etapa final, o camisa 98 acertou a trave no início, assim como Cuiabano nos acréscimos. O jogo, no entanto, foi mais truncado.

“Gostei do primeiro tempo. Começamos com ritmo, queríamos fazer isso. Meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles. Fizemos isso. O segundo tempo começamos bem também, depois perdemos um pouco de ritmo. Estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo no final. Mas esse é o caminho”, completou.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 22 pontos e ocupa o sexto lugar. Contudo, ainda pode perder a posição e sair da zona de classificação da Libertadores em caso de vitória do Fluminense. O Alvinegro volta a campo no domingo (20), às 17h30 (de Brasília), contra o Sport, fora de casa, pela 15ª rodada.

