Crespo destaca reação positiva do São Paulo e comenta momento da equipe no Brasileirão

O São Paulo ainda segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (16), o Tricolor ficou no empate em 2 a 2 contra o Bragantino e chegou ao quinto jogo sem vitória. A equipe chegou a sair na frente do placar, mas sofreu a virada e teve que buscar a nova igualdade ao longo do segundo tempo.

Para Hernán Crespo, o São Paulo conseguiu ter uma boa atuação na primeira etapa. O argentino pontuou que a equipe teve oportunidades para ampliar o placar antes do intervalo. O treinador valorizou a recuperação do time depois de sofrer a virada e destacou o resultado em meio ao momento do Tricolor na competição.

“No primeiro tempo, o time merecia ganhar. Depois, o Bragantino conseguiu o gol, dois cruzamentos, faz parte do jogo. No segundo tempo, quando começou, gol contra. Aí podíamos esperar outra reação. Por enquanto, a reação foi boa, porque vínhamos de quatro derrotas. Reagimos com personalidade, em um campo difícil. Acho que foi um bom jogo. Acho que se a gente saísse do primeiro tempo com um gol ou dois ninguém poderia falar o contrário”, enfatizou.

Logo após o segundo gol, Crespo tirou André Silva da partida. O atacante marcou os dois gols do Tricolor no empate e já tinha a substituição programada antes do lance. O treinador não escondeu que balançou após o jogador balançar as redes mais uma vez, mas explicou porque manteve a decisão de colocar Dinenno naquele momento.

“Sim, passou, mas foi por um segundo. Eu vi que ele estava com pouco contato com a bola até esse momento e neste período eu vi que o time estava chegando com os laterais. Eu pensei que o Dinenno, que é muito forte de cabeça, podia ajudar. acreditava que a gente poderia continuar nesta linha, de chegar com cruzamentos e acho que essa é uma das características do Dinenno”, pontuou.

Momento do São Paulo

Sem vencer há cinco partidas, o Tricolor ocupa a 16ª colocação na tabela, com 13 pontos, e está apenas a um ponto da zona de rebaixamento. O treinador não se preocupa com um possível rebaixamento, mas acredita que o time tem potencial para sair dessa situação e que é necessário focar no cenário atual para se reabilitar no Brasileirão.

“É normal que não devemos se preocupar, mas sim se ocupar disso. É a realidade que a gente está e temos que lutar para sair. Acredito que vamos sair, mas vamos ter que lutar até o final. Eu acho que temos talento e vontade de sair o mais cedo possível, mas temos que estar pronto para lutar”, ressaltou.

Encontro com a torcida

No próximo sábado (19), o São Paulo volta a campo para encarar o Corinthians no Morumbis. Além do peso de um clássico, o confronto terá um sabor especial para Crespo. Pela primeira vez, o argentino comandará o Tricolor com a presença da torcida, já que sua primeira passagem aconteceu durante a pandemia, com as arquibancadas vazias. O treinador acredita que o momento será muito bonito e que o time terá que jogar para cima, sabendo do significado de encarar o rival.

“Para mim, caminhar, chegar ao banco e ver assim (como o estádio estará), vai ser bonito. A ideia é respeitar o público que vai ao jogo. Como? Fazendo um grande jogo, essa é a maneira que temos que respeitar o Morumbi. Jogando em casa, jogando bem, com muita intensidade e sabemos o que significa o que é jogar contra o Corinthians”, concluiu.

