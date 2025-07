Mano Menezes indica caminho para Grêmio conseguir se classificar na Sul-Americana

Em busca da vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana depois de terminar na segunda colocação do Grupo D, o Grêmio visitou o Alianza Lima, do Peru, na noite desta quarta-feira, e vai voltar para o Brasil com uma derrota dolorida na bagagem.

Com uma atuação longe do ideal, o Tricolor Gaúcho sofreu um revés de 2 a 0 diante do time peruano, e vai precisar vencer por três gols de diferença no jogo de volta, na próxima semana, para se classificar para as oitavas. Apesar da missão ser complicada, o técnico Mano Menezes acredita na reviravolta e indicou o caminho para o Grêmio conseguir a vaga.

— O resultado é reversível. Mas precisamos fazer boa parte daquilo que fizemos bem aqui e não cometer os erros individuais que levaram aos dois gols em dois minutos. E aproveitar as chances quando tivermos — destacou Mano.

O técnico do Grêmio também analisou a atuação da equipe e salientou o que seus jogadores poderiam ter feito de diferente para evitar uma derrota em Lima. Segundo Mano, faltou tranquilidade para o Tricolor controlar a partida e estancar o prejuízo na eliminatória.

— A gente poderia ter feito essa bola ter passado no meio-campo com mais tranquilidade, trabalhar um pouquinho mais curto, ter manejo e bola rodada de lado para lado. Sempre tínhamos um jogador sobrando no meio, podíamos ter arrastado eles um pouquinho mais para o lado. São as dificuldades que a equipe tem, na minha opinião, e que dá muitas vezes uma confiança muito grande para qualquer adversário. A gente precisa acabar com isso — disse.

Próximo jogo do Grêmio

Antes de subir a montanha para reverter o placar no jogo de volta, na próxima quarta-feira, na Arena, o Grêmio entra em campo pelo Brasileirão. Neste sábado, o Tricolor Gaúcho visita o Vasco, às 17h30 (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão.

