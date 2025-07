Ancelottinho merece o copo meio cheio e o benefício do otimismo

Contra o Botafogo, o goleiro adversário vira o Gordon Banks. Incontáveis jogadores da posição de equipes menores utilizaram-se deste expediente metafísico para crescer diante do ataque do Mais Tradicional. Arcanjo, do Vitória, quis entrar para esta lista na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 14 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com duas manchetes, ele tirou um 2 a 0 certo para o Glorioso antes dos 25 minutos, no Colosso do Subúrbio. Pegou, assim, à queima-roupa, cabeçadas de Savarino e Pantaleão, ambas dentro da área, em conclusões que saíram como tiros. Antes, aliás, já havia fechado o sinal para o cancelado Artur. Quando o keeper rubro-negro não alcançou ou titubeou, apareceu um zagueiro para tirar quase em cima da linha, em uma finalização de Cabral. Esta agonia permaneceu até o apito final e resultou no score zerado. Empate frustrante, diante de um rival limitadíssimo, em uma rodada na qual os principais concorrentes do atual campeão tropeçaram (Palmeiras, Flamengo e Red Bull Bragantino).

Volume de jogo e pressão alta

Ninguém pode queixar-se, porém, da falta de volume do jogo do time do técnico Davide Ancelotti, o estreante da noite. Freitas continua com um GPS nos pés toda vez que aciona um dos homens de ataque. Cabral realizou o pivô de forma sublime e só não saiu do tapetinho como herói porque a trave o impediu durante a segunda etapa. Savarino voltou a jogar um pouco mais de bola depois de um período meio cabisbaixo com Renato Paiva. Cuiabano entrou como uma flecha pelo lado esquerdo e também parou no travessão. O Botafogo controlou o jogo diante de um adversário que sequer especulou e veio ao Engenho de Dentro para sair com um ponto na bagagem na sua luta contra o rebaixamento. No Z4, o visitante, aliás, usou algumas artimanhas da catimba e da cera. A realidade do Glorioso é outra e obriga os 11 jogadores que vestem a Estrela Solitária a serem sempre os protagonistas dos encontros no Colosso do Subúrbio.

Chances em profusão, a marca inicial de Ancelottinho

A despeito de uma queda física e técnica em boa parte do segundo tempo, além do exagero de bolas centradas na área, o Botafogo teve uma exibição à feição das palavras do seu treinador, dois dias antes, na sala de imprensa do mesmo Estádio Nilton Santos. Postura agressiva, vertical, coragem e alto número de oportunidades criadas em 90 minutos. Faltou capricho e rolou um pouco de preciosismo no terço final, curiosamente, os mesmos estigmas do início da era Renato Paiva. A diferença é que, com o antecessor português, a torcida lamentava uma ou duas oportunidades perdidas. Na estreia oficial de Ancelottinho, foram, ao menos, seis claríssimas e algumas que só não entraram por falta de sorte mesmo. O comandante italiano merece, portanto, o copo meio cheio e o benefício não da dúvida e, sim, do otimismo.

Reforços já!

Davide Ancelotti chegou ao Botafogo ontem. Comandou poucos treinos e ouviu mais do que falou. Embora se esforce para aprender o português, atitude muito louvável, diga-se de passagem, ainda é econômico nas respostas, típico de quem acabou de começar a carreira e ainda sente um certo desconforto ao encarar os jornalistas. Normal! O novo treinador não está 100% integrado ao universo preto e branco. Precisa de tempo, e a temporada, com o perdão do trocadilho, pega fogo. A SAF precisa, então, atacar as carências do elenco e fornecê-lo reforços o mais rápido possível: um volante de contenção para o lugar de Gregore, um centroavante reserva para descansar Cabral e um ponta-direito com mais profundidade.

