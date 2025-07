Dorival reforça urgência e pede quatro contratações no Corinthians

O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 14ª rodada. No entanto, mesmo com os três pontos, o técnico Dorival Júnior usou a entrevista coletiva para reforçar a urgência por reforços. Contudo, pela primeira vez, ele indicou um número exato: quatro contratações são consideradas essenciais para fortalecer o elenco.

Sem Yuri Alberto (em recuperação de um lesão em uma das vértebras da região lombar) e com Ángel Romero e Memphis Depay suspensos, o treinador recorreu aos garotos da base. Gui Negão, de apenas 18 anos, foi titular no ataque. Também foram relacionados os jovens Dieguinho, Kayke e Kauê Furquim, todos formados nas categorias inferiores do clube.

”Quando acertei com o Corinthians, conversei com o Fabinho (diretor-executivo) e deixei claro que precisaríamos de pelo menos quatro jogadores para fortalecer o grupo. Infelizmente, com todas as mudanças internas que o clube sofreu, as negociações ficaram estagnadas”, disse Dorival, citando a transição presidencial após o afastamento de Augusto Melo.

Apesar da necessidade evidente, o treinador ressaltou que tem buscado soluções internas e que não pretende esconder a realidade do torcedor.

“Tenho que ser leal com o nosso torcedor. Estamos passando por dificuldades, é fato, e enquanto não chegam reforços, o foco é trabalhar com quem está aqui. Os garotos precisam de tempo, amadurecimento, e isso só vem com oportunidade e paciência”, completou.

Clube perdeu três jogadores na janela de transferências

Até o momento, o Corinthians perdeu Igor Coronado, Alex Santana e Giovane, mas não fechou nenhuma contratação nesta janela de transferências. A prioridade do clube é encontrar atacantes de lado, mas a limitação financeira tem sido um entrave.

Uma proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos do atacante Biel, do Sporting-POR, foi recusada. Os portugueses pediam 7 milhões de euros por 90%. O Timão acabou desistindo.

Livre no mercado após deixar o Fulham, o centroavante Carlos Vinicius foi oferecido, houve conversas, mas a diretoria decidiu se concentrar em atacantes de velocidade. Outras negociações foram encerradas antes de avançar por impasses financeiros, principalmente pela fama do clube de inadimplente.

“Precisamos de reforços, sim, mas dentro da nossa realidade. Temos um departamento ativo no mercado, buscando soluções criativas, como aconteceu em outras janelas. O mais importante é manter a responsabilidade e não comprometer ainda mais a saúde financeira do clube” afirmou Fabinho Soldado, diretor de futebol, ao Amazon Prime Video antes da partida.

Com a expectativa de contar novamente com Memphis Depay e Ángel Romero, o Corinthians agora se prepara para o clássico contra o São Paulo, neste sábado (19), às 21h, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão.

