Suposto ‘block’ de Pedrinho à torcedora mirim do Vasco causa revolta nas redes sociais

A torcedora de apenas 10 anos que se tornou uma das vozes marcantes da torcida digital vascaína, Giovana Antunes, voltou a movimentar os bastidores do clube com a publicação de seu vídeo mais recente. Isso porque, desta vez, o conteúdo se destacou por um desabafo inesperado: sem citar nomes, a cruz-maltina revelou ter sido bloqueada por um ídolo que hoje ocupa posição de destaque internamente. Figura esta, aliás, que ela própria “apoiou e ajudou a promover” em eleição.

“Bloqueada por um ídolo que fiz campanha pra voltar”, escreveu Gioavana no vídeo com teor autoritário. Entende-se, pelo menos na visão da influenciadora mirim, que a ação ocorreu devido às manifestações recentes na conta pessoal, visto que o conteúdo ainda conta com uma observação de “proibidas de reclamar”. Sem confirmação oficial sobre o ídolo em questão, torcedores concluíram que trata-se de Pedrinho, presidente do clube.

Um dos perfis mais ativos sobre o Cruz-Maltino nas redes sociais, o Guerreiros da Colina, foi um dos primeiros a repercutir o vaso. “O presidente bloqueou uma CRIANÇA no Instagram. Na boa, alguém precisa dar um toque no Pedrinho. A bizarrice ultrapassou todos os limites”, escreveu.

Críticas da torcedora

A indignação surgiu em meio à sequência de vídeos nos quais Giovana expressa seu descontentamento com o desempenho do time. Em recente gravação ao lado da mãe, a torcedora criticou a apatia do elenco e a permanência de jogadores pouco comprometidos.

“Entra técnico, sai técnico e os MESMOS problemas continuam! Time sem vontade, apático, aceitando as derrotas! […] Enquanto as ‘laranjas podres’ estiverem no elenco, NADA VAI MUDAR! NÃO AGUENTAMOS MAIS!!!”, dizia a criança.

Relação com o Vasco

Natural do Rio de Janeiro, Giovana ganhou notoriedade ainda em 2023, após publicar um vídeo comovente ao fim de um empate contra o Cruzeiro. Desde então, sua conta passou a reunir milhares de seguidores — atualmente são mais de 116 mil — e interações. Para se ter uma ideia, em março de 2024, um vídeo pós-derrota para o Nova Iguaçu atingiu 4,4 milhões de visualizações.

Além das postagens no perfil pessoal, Giovana também participa de quadros no canal AV Mais, com destaque para a série “Você Prometeu”. Trata-se de um vínculo profundo com o clube, já que foi batizada na Capela Nossa Senhora das Vitórias, dentro de São Januário, e costuma frequentar os jogos desde a infância.

O apoio a Pedrinho

Antes do episódio que provocou a quebra de expectativas, a torcedora demonstrava admiração explícita por Pedrinho. Em vídeos antigos, a menina se dizia feliz por ter conhecido o ídolo e apoiava publicamente seu retorno ao clube em cargo executivo. Durante uma das entradas em campo como mascote, a torcedora realizou o sonho de acompanhar Pablo Vegetti, seu jogador favorito.

No entanto, o tom mudou diante da recente crise esportiva e institucional que acerca o clube. A torcedora agora se soma aos cruz-maltinos que cobram mudanças profundas na estrutura do futebol e tem feito, constantemente, vídeos com tons mais elevados contra o elenco.

A mãe de Giovana, Luciana Antunes, acompanha de perto a rotina digital da filha. Ela garante que os vídeos só são gravados quando a menina cumpre suas obrigações escolares. “Ela só posta quando está com tudo em dia. A escola vem sempre em primeiro lugar”, explicou em entrevista anterior ao portal NetVasco.

Situação dentro de campo

O desabafo surgiu em meio a um cenário instável para o Cruz-Maltino. Isso porque o time acumula duas derrotas em dois jogos desde o retorno do futebol brasileiro após a paralisação para Copa do Mundo de Clubes. Depois de perder o clássico para o Botafogo, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Brasileirão, o Gigante da Colina ainda sofreu uma goleada no decorrer da semana, pela Sul-Americana.

O Cruz-Maltino sofreu um duro golpe por 4 a 0 para o Independiente del Valle, pela ida dos playoffs da Sul-Americana. Assim, precisa reverter o placar e vencer o adversário por 5 a 0 em São Januário para seguir vivo na competição. Em caso de repetição do placar, a vaga será decidida nos pênaltis. O duelo de volta está marcado para próxima terça-feira, dia 22 de julho, às 21h30.