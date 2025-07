De saída do Botafogo, Igor Jesus recebe homenagem no Nilton Santos

Durante o intervalo da partida entre Botafogo e Vitória pelo Brasileirão, no Nilton Santos, Igor Jesus, que está de saída do clube carioca e assinou contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, recebeu uma homenagem em campo. Um dos principais destaques da equipe na última temporada e no Mundial de Clubes, o jogador terá a chance de atuar na Premier League.

Afinal, o atacante, que estava vestido com a camisa alvinegra, recebeu uma placa da mão dos diretores Alessandro Brito e Léo Coelho pelos serviços prestados, com destaque para os títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024.

Além disso, o atleta falou ao microfone e, emocionado, fez questão de agradecer tudo que viveu pelo clube. Ele também fez o Kamehameha, sua comemoração característica de gols, que faz referência ao golpe de Goku, no anime Dragon Ball.

Os ingleses irão pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 128,8 milhões) e um bônus em caso de atingimento de metas. Além de Igor Jesus, eles também acertaram a contratação de outra peça importante do elenco: o zagueiro Jair.

Com 11 meses de Botafogo, o atleta soma 15 gols e seis assistências, assim como marcou seu nome na história do clube e no coração dos torcedores. Ele, então, se tornou um dos exemplos para o que a SAF pretende fazer no mercado. Foi oportunidade de mercado, já que chegou no meio do ano passado sem custos após passagem pelo Al-Ain e deu retorno técnico e financeiro.

