Abel Ferreira sai em defesa de Vitor Roque: ‘Joga com 50kg nas costas’

O atacante Vitor Roque chegou a mais uma partida em branco com a camisa do Palmeiras. Diante do Mirassol, no empate por 1 a 1 nesta quarta (16), no Allianz Parque, o jogador completou dez partidas consecutivas sem balançar as redes com a camisa do Verdão. Aliás, o desempenho está sendo visto como abaixo da expectativa para a maior contratação da história alviverde.

Afinal, o Palmeiras investiu cerca de 25,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões) no jogador vindo do Barcelona, podendo atingir 27 milhões com metas futuras. Contratado com status de estrela e visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Vitor Roque vem enfrentando dificuldades para justificar o investimento.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira voltou a comentar a fase do atacante e defendeu seu jogador. Para o treinador português, o peso da expectativa tem afetado o desempenho do jovem.

” Temos que reconhecer que ele está numa má fase. Eu fico com a sensação de que ele joga com 50kg nas costas. O Roque já foi convocado para a Seleção Brasileira, já mostrou talento. Agora, precisa trabalhar, se reencontrar e ter apoio”, disse Abel, visivelmente preocupado com o momento do atleta.

Abel confia em volta por cima de Vitor Roque

Abel Ferreira foi um dos principais entusiastas da contratação do centroavante e tem dado oportunidades para que ele ganhe ritmo e confiança. Desde que chegou, Vitor Roque é um dos jogadores mais utilizados no elenco, mas a resposta ainda não veio.

” O que temos que fazer é ajudar. Se for preciso, deixá-lo um tempo fora para recuperar a confiança, ou dar mais tempo em campo, vamos avaliar. Trouxemos ele do Barcelona. Ou o Barcelona tem olheiros cegos? Ele é humilde, tem só 20 anos. Se voltou ao Palmeiras nessa idade, é porque algo lá fora não saiu como esperado. E estamos aqui para ajudá-lo. Ele não está num bom momento, mas isso pode mudar”, completou o treinador.

Mesmo sem viver uma boa fase, Vitor Roque deve seguir como titular na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Flaco López, concorrente direto na posição, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o jovem atacante terá mais uma chance de reencontrar o caminho do gol no confronto contra o Atlético-MG, domingo, às 17h30, fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.