Léo Ortiz, do Flamengo, sente desconforto e vira dúvida para o Fla-Flu

O Flamengo pode ter mais um desfalque importante para o clássico com o Fluminense, que ocorre no próximo domingo (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Trata-se do zagueiro Léo Ortiz, que sentiu um desconforto na região glútea e teve que deixar o gramado no intervalo do confronto com o Santos, na Vila Belmiro, pela 14º rodada do Brasileirão.

Dessa forma, o clube irá reavaliar o defensor nos próximos dias para saber se estará apto a estar em campo no primeiro clássico após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Além disso, o técnico Filipe Luís já tem um desfalque certo para o duelo. Isso porque o atacante Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Peixe e estará fora de combate.

Atualmente, Léo Ortiz se tornou um dos pilares do sistema defensivo rubro-negro na temporada. O time, então, sofreu apenas 15 gols em 30 partidas, quando ele esteve em campo. Sem a presença do zagueiro, o time sofreu oito tentos em dez jogos, inclusive, no segundo tempo contra o Santos, quando Neymar estufou a rede.

Por fim, com o revés na Vila Belmiro, o Flamengo está com a liderança em risco. Com 27 pontos, o time carioca pode ser ultrapassado pelo e enfrenta o Fluminense, nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

