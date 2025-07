Imprensa europeia rasga elogios a Neymar após vitória do Santos

A vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi importante não só para afastar a equipe do Z4, mas também para espantar qualquer desconfiança que pairava sobre Neymar. Com gol decisivo do camisa 10, o Peixe somou três pontos importantes e ganhou destaque nas manchetes. Inclusive na Europa.

O jornal ‘AS’, de Madri, estampou na manchete: “Neymar arrasa Filipe Luís na estreia de Robinho Jr”, referindo-se ao técnico rubro-negro, ex-companheiro do craque na Seleção Brasileira, e à estreia profissional do filho de Robinho, ídolo do Santos e ex-jogador do Real Madrid. O diário espanhol exaltou a atuação de Neymar como “crescente” e “determinante”, lembrando ainda o simbolismo do duelo.

Já o tradicional ‘Marca’, também da Espanha, destacou: “Neymar ressuscita após quatro meses”, fazendo alusão ao período afastado por lesões. A publicação relembrou que o camisa 10 santista não marcava em uma partida do Brasileirão desde 2013, ano em que deixou o clube rumo ao Barcelona. O último gol havia sido em abril daquele ano, enquanto sua despedida oficial ocorreu justamente em um empate sem gols contra o Flamengo.

Neymar tenta voltar ao ritmo

O jogo contra o Rubro-Negro marcou o retorno de Neymar à titularidade e ao protagonismo, meses após a grave lesão no joelho esquerdo sofrida em outubro de 2023, durante um amistoso da Seleção Brasileira. O próprio jogador celebrou o momento, mas ressaltou que o processo de recuperação ainda está em curso.

“Quero jogar 90 minutos todas as partidas, quero estar na minha melhor forma física, mas isso leva um tempo. Meu corpo está se adaptando, reconhecendo tudo de novo. Não é fácil lidar com a lesão que sofri”, disse Neymar, após a partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.