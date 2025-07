Renato Paiva comanda primeiro treino no Fortaleza nesta quinta

Renato Paiva assume o comando do Fortaleza no lugar de Juan Pablo Vojvoda - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

O técnico Renato Paiva desembarca nesta quinta-feira (17) em Fortaleza e inicia de imediato sua jornada no comando do Tricolor do Pici. O português vai dirigir o primeiro treino no fim da tarde com os olhos voltados para o duelo com o Bahia, no sábado (19), às 16h, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria trabalha para agilizar a inscrição do treinador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira (18) para que ele esteja à beira do campo.

Paiva assume a missão de substituir Juan Pablo Vojvoda, desligado após uma sequência negativa. Ele terá o desafio de tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento. O clube ocupa a 19ª e penúltima posição com apenas 10 pontos.

Trajetória recente

Aos 55 anos, Renato Paiva foi demitido do Botafogo há duas semanas, logo após a eliminação no Mundial de Clubes. No comando do Alvinegro, ele acumulou 23 partidas, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas, com 56,5% de aproveitamento.

Sua passagem pelo Botafogo teve momentos marcantes, como a vitória sobre o Paris Saint-Germain na fase de grupos do Mundial de Clubes. Porém, a eliminação para o Palmeiras, com gol nos acréscimos nas oitavas de final, foi determinante para sua saída.

