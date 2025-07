Carrillo nega que política esteja atrapalhando o Corinthians

Mesmo em meio a problemas políticos e financeiros, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (16), no Castelão, teve participação decisiva do meia André Carrillo, que deu a assistência para o gol de Talles Magno. Após a partida, o peruano foi direto ao dizer que a instabilidade extracampo não deve servir de desculpa para a equipe.

“A política, sinceramente, não atrapalha. Seria muito fácil usar isso como desculpa, mas dentro do CT está tudo tranquilo. Sabemos que o Corinthians é muito maior do que essas questões”, disse Carrillo ao Amazon Prime na saída de campo.

O jogador também demonstrou incômodo com o noticiário negativo em torno do clube, mas reforçou o compromisso do grupo com a torcida.

“Incomoda ver sempre notícias ruins sobre o Corinthians, mas a gente tem que dar satisfação ao torcedor dentro de campo. Vamos fazer nossa parte e o resto a diretoria resolve”, completou.

Embalado pelo resultado positivo, o Corinthians agora se prepara para o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 21h, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Assim, Carrillo já projeta um duelo intenso.

” Foi uma vitória importante depois de uma derrota em casa. Agora é foco total no clássico, que será lindo. Precisamos manter o ritmo e mostrar dentro de campo que seguimos fortes”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.