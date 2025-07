Clube se ‘livra’ de SAF para não ser rebaixado a divisão amadora

O Boavista anunciou que pretende formar um time independente da SAD (o equivalente à SAF) para entrar em campo na temporada 2025/26 do Campeonato Português e escapar de uma possível extinção.

O tradicional clube da cidade do Porto vive uma situação terrível pela crise financeira que atravessa a SAD, dona de 90% das ações do clube. O time terminou o campeonato na última colocação e foi rebaixado para a II Liga. Porém, como a SAD, comandada pelo empresário e ex-jogador senegalês Fary Faye, não apresentou garantias financeiras, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinou o rebaixamento para a Terceira Divisão . Contudo, a entidade determinou posteriormente a ida às divisões distritais, que reúne os campeonatos da quinta à oitava divisão, de caráter amador.

Em documento enviado aos sócios, o presidente do clube, Rui Garrido Pereira, assume, inclusive, a responsabilidade em assegurar a existência do time, “independentemente da SAD”.

“Vamos começar de forma limpa, com as nossas próprias decisões, sem dependências externas e com os nossos valores. Assim, estamos tentando preparar uma equipe competitiva e organizada, a partir de uma base sólida”, escreveu Garrido Pereira.

O dirigente, aliás, garantiu estar trabalhando com algumas parcerias e potenciais patrocinadores.

“O Boavista será inscrito na divisão compatível com a sua realidade atual. Estamos em conversações com as várias entidades, no sentido de encontrar uma solução que cumpra os regulamentos desportivos”, afirmou.

“Durante os últimos 24 anos, vivemos o tempo da SAD, em uma altura em que o clube investiu em nome do futebol profissional, aceitando, muitas vezes, um papel secundário. Chegou o momento de virar a página”, completou o dirigente.

